Во Львове обеспечивают одиноких и людей преклонного возраста

Во Львове работает "горячая линия" и пункт сбора для помощи одиноким нуждающимся людям

Фото: Львовский городской совет

Во Львове работает "горячая линия" и пункт сбора для помощи одиноким нуждающимся людям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Приглашаю всех присоединяться: Львовский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи центр собирает крупы, продукты длительного хранения, взрослые подгузники. Сейчас больше волонтеров не нужно, уже много людей заявили о своем желании. Они ежедневно передают продуктовые наборы тем, кто нуждается", — сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Специалистами центра выявлено более 200 лиц, которые нуждались в немедленной помощи. 134 людям уже осуществлено оперативную доставку. Остальным - в ближайшее время.

"Хочу подчеркнуть, что во Львове работает "горячая линия" и пункт сбора помощи одиноким нуждающимся людям. На "горячую линию" могут обращаться люди, которые одиноки, и не могут сами себе купить продукты, потому что больны или являются в группе риска. В Центре принимают звонки и от волонтеров, которые хотят оказать помощь", — рассказала руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове Галина Сличная.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно (пн-пт) с 10.00 до 18.00. по адресу: ул. Театральная, 10, 2-й этаж, помещение Львовского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Прежде чем принести помощь, просят позвонить на номер "горячей линии" 0-800-301-205.

Вещи и продукты обязательно должны быть фабрично фасованные. Домашняя консервация не принимается.

Перечень необходимых продуктов питания: мука, супы, каши (быстрого приготовления), макароны, крупы, сахар, масло, сладости (печенье, шоколад, сгущенное молоко), чай, кофе, детское питание, консервы, питьевая вода.

Средства личной гигиены: памперсы (для детей и для взрослых), пеленки одноразовые, влажные салфетки, туалетная бумага и сухие салфетки, средства женской гигиены, мыло.

Медицинские средства: жаропонижающие препараты, антисептики, маски, перчатки, перевязочный материал (бинт, пластырь).

Напомним, во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе ищут волонтеров для борьбы с коронавирусом. Во Львове и Тернополе ищут медиков-добровольцев, в Ивано-Франковске волонтеров для помощи одиноким.

Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.