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30 марта 2020, 12:32 4

Николаевская область единственная без больных на COVID-19, но и хуже всех подготовлена к эпидемии

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30 марта 2020, 12:32 4
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Николаевская область стала единственной, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, но и менее подготовлена к массовой госпитализации больных
Фото: ОГА
Николаевская область стала единственной, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, но и менее подготовлена к массовой госпитализации больных

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на данные Национальной службы здоровья Украины.

В Украине создана база из 240 учреждений, куда будут госпитализировать пациентов с COVID-19. Каждая область оценивает свои возможности и подает информацию о количестве медучреждений, готовых принять больных, количестве коек, аппаратов ИВЛ и так далее.

В Николаевской области согласованы госпитальными базами всего четыре медучреждения: Первомайская центральная районная больница, Городская больница №1 в Николаеве, роддом №1 в Николаеве и Николаевская областная инфекционная больница. Стоит отметить, что в соседних областях подготовленных медучреждений больше. К примеру, в Херсонской - десять, а в Одесской - семь.

По Украине меньше всего в Николаевской области анастезиологов – 19, а также врачей инфекционистов, терапевтов и педиатров – 39.

На сессии областного совета, которая состоялась в пятницу, 27 марта, начальник управления охраны здоровья Николаевской области Павел Георгиев рассказал, какие областные больницы будут первыми, куда привезут больных Covid-19.

По его словам, Первомайская 1-я городская больница станет первой линией для борьбы с коронавирусом, там планируют открыть центр на 12 коек. Вторая линия – это Южноукраинск и Новый Буг. Эти все больницы поданы в Национальную службу здоровья и Миндрав.

А вот с приобретением аппаратов ИВЛ ситуация сложнее. Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за распределение свыше 109 млн грн на борьбу с коронавирусом только в пятницу, поэтому с покупкой аппаратов могут возникнуть проблемы. Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных коронавирусом, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.

Тем не менее в Николаевской области есть небольшой запас времени, ведь по состоянию на 10:00 30 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.

По информации Николаевской ОГА, сейчас в инфекционных стационарах области на лечении находится 12 человек с подозрением на COVID-19.

Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 44 человека. Два человека отказались от лабораторного обследования.

Стоит напомнить, что по состоянию на 10:00 утра 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

  • Винницкая область — 23 случая;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 8 случаев;
  • Донецкая область — 6 случаев;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 случай;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Киев — 102 случая;
  • Киевская область — 49 случаев;
  • Львовская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 2 случая;
  • Одесская область — 8 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 9 случаев;
  • Тернопольская область — 60 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черновицкая область — 75 случаев;
  • Черкасская область — 50 случаев;
  • Черниговская область — 2 случая.

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