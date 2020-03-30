Николаевская область единственная без больных на COVID-19, но и хуже всех подготовлена к эпидемии
Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на данные Национальной службы здоровья Украины.
В Украине создана база из 240 учреждений, куда будут госпитализировать пациентов с COVID-19. Каждая область оценивает свои возможности и подает информацию о количестве медучреждений, готовых принять больных, количестве коек, аппаратов ИВЛ и так далее.
В Николаевской области согласованы госпитальными базами всего четыре медучреждения: Первомайская центральная районная больница, Городская больница №1 в Николаеве, роддом №1 в Николаеве и Николаевская областная инфекционная больница. Стоит отметить, что в соседних областях подготовленных медучреждений больше. К примеру, в Херсонской - десять, а в Одесской - семь.
По Украине меньше всего в Николаевской области анастезиологов – 19, а также врачей инфекционистов, терапевтов и педиатров – 39.
На сессии областного совета, которая состоялась в пятницу, 27 марта, начальник управления охраны здоровья Николаевской области Павел Георгиев рассказал, какие областные больницы будут первыми, куда привезут больных Covid-19.
По его словам, Первомайская 1-я городская больница станет первой линией для борьбы с коронавирусом, там планируют открыть центр на 12 коек. Вторая линия – это Южноукраинск и Новый Буг. Эти все больницы поданы в Национальную службу здоровья и Миндрав.
А вот с приобретением аппаратов ИВЛ ситуация сложнее. Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за распределение свыше 109 млн грн на борьбу с коронавирусом только в пятницу, поэтому с покупкой аппаратов могут возникнуть проблемы. Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных коронавирусом, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.
Тем не менее в Николаевской области есть небольшой запас времени, ведь по состоянию на 10:00 30 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
По информации Николаевской ОГА, сейчас в инфекционных стационарах области на лечении находится 12 человек с подозрением на COVID-19.
Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 44 человека. Два человека отказались от лабораторного обследования.
Стоит напомнить, что по состоянию на 10:00 утра 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
- Винницкая область — 23 случая;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 8 случаев;
- Донецкая область — 6 случаев;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 11 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 случай;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Киев — 102 случая;
- Киевская область — 49 случаев;
- Львовская область — 6 случаев;
- Луганская область — 2 случая;
- Одесская область — 8 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 9 случаев;
- Тернопольская область — 60 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черновицкая область — 75 случаев;
- Черкасская область — 50 случаев;
- Черниговская область — 2 случая.
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