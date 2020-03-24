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24 марта 2020, 15:35 5

Южноукраинск потратит на борьбу с коронавирусом 12 млн грн

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24 марта 2020, 15:35 5
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На борьбу с коронавирусом Южноукраинский городской совет выделил 12 миллионов гривен
Фото: скрин с видео
На борьбу с коронавирусом Южноукраинский городской совет выделил 12 миллионов гривен

Соответствующее решение было принято в среду, 18 марта в ходе заседания сессии Южноукраинского горсовета, сообщает RegioNews.

Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный отметил, что город должен быть готов к различным ситуациям, в том числе и наихудшим.

В ходе сессии было принято решение направить 9 миллионов 639 тысяч 600 гривен на покупку медицинского оборудования, средств защиты и дезинфицирующих средств в больницы Южноукраинска.

Из них 6 миллионов 891 тысяча 257 гривен потратят на покупку аппаратов ИВЛ, облучателей, стерилизаторов, кардиомониторов, кислородных концентраторов. 2 миллиона 218 тысяч 106 гривен на средства индивидуальной защиты для медицинских работников (маски, респираторы, защитные комбинезоны, защитные костюмы, бахилы, перчатки, очки, щитки для лица и т.п.)

Кроме того, было выделено еще 2 млн грн, но без указания статей расходов. Куда потратить деньги будут решать на трех профильных постоянных комиссиях городского совета.

Напомним, что в Южноукраинске перекрыли все въезды и выезды города.

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