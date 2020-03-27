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27 марта 2020, 16:04 3

Днепр отправил авто скорой помощи в Черновцы для борьбы с COVID-19

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27 марта 2020, 16:04 3
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Днепр подарил Черновцам автомобиль скорой помощи для борьбы с распространением коронавируса COVID-19
Фото: Днепровский городской совет
Днепр подарил Черновцам автомобиль скорой помощи для борьбы с распространением коронавируса COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Скорая - машина класса "В", укомплектована оборудованием по мировым стандартам. В сообщении горсовета подчеркнуто, что такая помощь Черновцам, где наибольшее в Украине количество коронавирусных больных, - инициатива мэра Днепра Бориса Филатова.

"Черновцам на сегодняшний день не хватает медицинского транспорта. Мы передаем автомобиль скорой экстренной помощи "Ford Transit" 2018 выпуска. Он укомплектован современным медицинским оборудованием", - сказано в сообщении.

По информации горсовета, сейчас в Днепре есть достаточное количество автомобилей скорой для обеспечения неотложной помощи.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, в Черновицкой - 47.

Всего в Украине, по данным Минздрава, на утро 27 марта насчитывалось 218 случаев заболевания.

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