Днепр отправил авто скорой помощи в Черновцы для борьбы с COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
Скорая - машина класса "В", укомплектована оборудованием по мировым стандартам. В сообщении горсовета подчеркнуто, что такая помощь Черновцам, где наибольшее в Украине количество коронавирусных больных, - инициатива мэра Днепра Бориса Филатова.
"Черновцам на сегодняшний день не хватает медицинского транспорта. Мы передаем автомобиль скорой экстренной помощи "Ford Transit" 2018 выпуска. Он укомплектован современным медицинским оборудованием", - сказано в сообщении.
По информации горсовета, сейчас в Днепре есть достаточное количество автомобилей скорой для обеспечения неотложной помощи.
Напомним, в Днепропетровской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом, в Черновицкой - 47.
Всего в Украине, по данным Минздрава, на утро 27 марта насчитывалось 218 случаев заболевания.
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