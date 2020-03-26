На Харьковщине рассматривают возможность установки блок-постов

В Харьковской области карантин продлили до 24 апреля, а также рассматривают возможность установки блок-постов на областных дорогах

Фото: ОГА

В Харьковской области карантин продлили до 24 апреля, а также рассматривают возможность установки блок-постов на областных дорогах

Об этом RegioNews сообщили в пре-службе Харьковской ОГА.

Во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области и.о. главного санитарного врача Харьковской области Любовь Махота отметила, что в области на сегодня есть одно подозрение на COVID-19. Было указано, что это не официальный случай и он не подтвержден.

Хотя RegioNews сообщали, что первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на днях в Харькове у заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, но в официальной статистике Минздрава облцентр не указан.

Кроме того, в ходе заседания комиссии обсудили вопросы развертывания и организации работы блок-постов на дорогах области. Свои предложения по этому поводу предоставил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко. Он также сообщил о сотрудничестве полиции с пограничниками, миграционной службой и санитарными врачами в вопросах проверки того, как соблюдается режим самоизоляции людьми, прибывшими из-за границы.

Стоит отметить, что по данным ОГА, в области есть в наличии 5000 экспресс-тестов на COVID-19. А также 400 одноразовых защитных костюмов, около 4000 защитных масок респираторного типа. Средствами областного бюджета были приобретены около 100 защитных костюмов многоразового использования.

Стоит напомнить, что в Харьковской области информационное согласие на самоизоляцию в связи с угрозой распространения COVID-19 подписали более 200 человек. Однако, десять человек сбежали из самоизоляции.

Напомним, вечером 20 марта обнаружили коронавирус у жены заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории, которая вернулась из Франции, но в Харьков не приезжала.

Позже госпитализировали и ее мужа. Через несколько дней стало известно, что Владимир также больной коронавирусом. При этом после возвращения из Европы он приезжал в Харьков и ходил на работу в облсовет.

В связи с этим 23 марта в здание Харьковского областного совета пришли работники санэпидслужбы для проведения дезинфекции помещений и документов.

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