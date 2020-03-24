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24 марта 2020, 13:12 6

В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов

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24 марта 2020, 13:12 6
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Жители Ровного дезинфицируют подъезды и призывают делать это других. Лозунг нового челленджа - "Я имею возможность - я это сделал"
фото: Николай Николайчук
Жители Ровного дезинфицируют подъезды и призывают делать это других. Лозунг нового челленджа - "Я имею возможность - я это сделал"

Об этом в сети Facebook пишет житель Николай Николайчук, информирует RegioNews.

В Ровно начали новый челлендж, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Жители города дtзинфикують подъезды и лифты в своих домах.

Житель Ровного Николай Николайчук поделился в соцсетях видео дезинфекции и добавил:

"Челендж начинаю с целью, чтобы мы обезопасили себя и свои близких, а также соседей от беды, которая уже у нас на пороге, сегодня ни один грамм антисептика или дезинфицирующего средства не будет лишний на кнопке лифта или на ручках входных дверей в подъезд. Давайте вместе защитим наш дом и свою семью!"

Шановні друзі, колеги та просто мешканці будинків прошу Вас підтримати челендж "Я МАЮ МОЖЛИВІСТЬ Я ЦЕ ЗРОБИВ" Челендж...

Опубліковано Миколою Ніколайчуком Субота, 21 березня 2020 р.

Напомним, что сегодня в Ровенскую область привезли помощь из Китая для борьбы с коронавирусом.

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