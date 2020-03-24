В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов
Об этом в сети Facebook пишет житель Николай Николайчук, информирует RegioNews.
В Ровно начали новый челлендж, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Жители города дtзинфикують подъезды и лифты в своих домах.
Житель Ровного Николай Николайчук поделился в соцсетях видео дезинфекции и добавил:
"Челендж начинаю с целью, чтобы мы обезопасили себя и свои близких, а также соседей от беды, которая уже у нас на пороге, сегодня ни один грамм антисептика или дезинфицирующего средства не будет лишний на кнопке лифта или на ручках входных дверей в подъезд. Давайте вместе защитим наш дом и свою семью!"
Шановні друзі, колеги та просто мешканці будинків прошу Вас підтримати челендж "Я МАЮ МОЖЛИВІСТЬ Я ЦЕ ЗРОБИВ" Челендж...Опубліковано Миколою Ніколайчуком Субота, 21 березня 2020 р.
Напомним, что сегодня в Ровенскую область привезли помощь из Китая для борьбы с коронавирусом.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 24 марта Винница в блокаде: глава области прокомментировал ситуацию
- 16:40 24 марта Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши
- 16:35 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:29 24 марта В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус
- 16:24 24 марта Одесситы шокированы поведением бывших заключенных с туберкулезом, которых "поселили" возле их домов
- 16:20 24 марта Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ