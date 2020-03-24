В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов

Жители Ровного дезинфицируют подъезды и призывают делать это других. Лозунг нового челленджа - "Я имею возможность - я это сделал"

фото: Николай Николайчук

Жители Ровного дезинфицируют подъезды и призывают делать это других. Лозунг нового челленджа - "Я имею возможность - я это сделал"

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