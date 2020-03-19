Жители Радомышля просят помочь работникам на блок-постах с масками

В городе Радомышль Житомирской области на блок-постах вокруг города фиксируется острая необходимость в медицинских масках

Фото: flickr

В городе Радомышль Житомирской области на блок-постах вокруг города фиксируется острая необходимость в медицинских масках

Об этом сообщила в Facebook жительница Радомышля Таисия Василюк, передает RegioNews.

"С сегодняшнего дня существует 8 блок-постов с работниками Нацгвардии, нацполиции и медицинскими работниками, которые проводят скрининг всех пассажиров. Обращаюсь с единственной просьбой - помочь с медицинскими масками, хотя бы для работников на блок-постах", - говорится в сообщении.

Она также сообщила, что паники у граждан нет, продуктов достаточно, большинство граждан самоизолировались.

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Напомним, Радомышль - один из двух украинских городов с зафиксированным летальным исходом заболевания от коронавирусной инфекцией. 12 марта 2020 в городе обнаружена женщина с признаками коронавируса, больная умерла.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

17 марта Рада проголосовала за проект закона №3219 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19).