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26 марта 2020, 15:20 5

Ровенский льнокомбинат сшил 200 тысяч масок

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26 марта 2020, 15:20 5
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На сегодня, 26 марта, Ровенский льнокомбинат изготовил 200 тысяч масок
Фото: Ровенские новости
На сегодня, 26 марта, Ровенский льнокомбинат изготовил 200 тысяч масок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские новости.

О работе рассказал владелец предприятия Олег Червонюк.

По его словам, на льнокомбинате удалось организовать работу и теперь здесь имеют возможность ежедневно отшивать 40-60 тысяч защитных хлопчатобумажных трикотажных масок.

"Работая в таком темпе, мы минимизировали ажиотаж вокруг данного вида первичной защиты. Мы в состоянии обеспечить этой продукцией каждого украинца. Берегите себя и будьте здоровы! ", - говорит Олег Червонюк.

Ранее В Ровенскую область привезли тесты и медсредства для борьбы с COVID-19.

Также В Ровно - новый челлендж по дезинфекции подъездов

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