На сегодня, 26 марта, Ровенский льнокомбинат изготовил 200 тысяч масок

Фото: Ровенские новости

На сегодня, 26 марта, Ровенский льнокомбинат изготовил 200 тысяч масок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские новости.

О работе рассказал владелец предприятия Олег Червонюк.

По его словам, на льнокомбинате удалось организовать работу и теперь здесь имеют возможность ежедневно отшивать 40-60 тысяч защитных хлопчатобумажных трикотажных масок.

"Работая в таком темпе, мы минимизировали ажиотаж вокруг данного вида первичной защиты. Мы в состоянии обеспечить этой продукцией каждого украинца. Берегите себя и будьте здоровы! ", - говорит Олег Червонюк.

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