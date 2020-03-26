Ровенский льнокомбинат сшил 200 тысяч масок
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровенские новости.
О работе рассказал владелец предприятия Олег Червонюк.
По его словам, на льнокомбинате удалось организовать работу и теперь здесь имеют возможность ежедневно отшивать 40-60 тысяч защитных хлопчатобумажных трикотажных масок.
"Работая в таком темпе, мы минимизировали ажиотаж вокруг данного вида первичной защиты. Мы в состоянии обеспечить этой продукцией каждого украинца. Берегите себя и будьте здоровы! ", - говорит Олег Червонюк.
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