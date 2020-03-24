В Ровенскую область привезли тесты и медсредства для борьбы с COVID-19
Экспресс-тесты, маски и костюмы из Китая уже поступили в область
Экспресс-тесты, маски и костюмы из Китая уже поступили в область
Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, пишет RegioNews.
Сегодня в 04:00 в Ровенской ОГА привезли груз с медсредства и тестами двух видов из Китая. В частности, 1800 ПЦР тестов, 5 тысяч экспресс-тестов, защитные маски и костюмы. Их разгрузили в круглосуточном оперативном штабе области.
ПЦР тесты отправят в Ровенский областной лабораторный центр, экспресс-тесты, защитные маски и костюмы распределят между медицинскими учреждениями области.
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