Благотворительный фонд "Бабий Яр" вместе с координационным центром при КГГА помогает малообеспеченным киевлянам

Благотворительный фонд Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" выступил с инициативой поддержать более 1000 малообеспеченных семей, проживающих вблизи Бабьего Яра

Благотворительный фонд Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" выступил с инициативой поддержать более 1000 малообеспеченных семей, проживающих вблизи Бабьего Яра

Об этом сообщили в Едином координационном центре при КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что в ответ на инициативу фонда районные управления труда и социальной защиты в г.. Киеве определили около 1000 семей различных категорий, которые нуждаются в помощи

Фонд закупил товары первой необходимости и обеспечил транспорт для социальных работников, которые доставляют пакеты поддержки.

Первые 500 семей получают комплекты помощи уже 8 и 9 апреля.

"Нынешняя ситуация и времена трагедии Бабьего Яра имеют много общего. Становится более актуальной тема ценности человеческой жизни, тема помощи друг другу. Если ты можешь спасти или поддержать своего ближнего - не стой в стороне, делай это", - сказал генеральный директор Фонда Максим Яковер.

Единый координационный центр при КГГА аккумулирует все благотворительные инициативы в поддержку уязвимых слоев населения во время эпидемии.

С 21 марта до 8 апреля было доставлено более 10 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости.

Приобщиться к работе Центра можно по телефону: 094-145-50-23 и по электронному адресу: stopcovidkyiv@gmail.com