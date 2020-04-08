Благотворительный фонд "Бабий Яр" вместе с координационным центром при КГГА помогает малообеспеченным киевлянам
Об этом сообщили в Едином координационном центре при КГГА, передает RegioNews.
Отмечается, что в ответ на инициативу фонда районные управления труда и социальной защиты в г.. Киеве определили около 1000 семей различных категорий, которые нуждаются в помощи
Фонд закупил товары первой необходимости и обеспечил транспорт для социальных работников, которые доставляют пакеты поддержки.
Первые 500 семей получают комплекты помощи уже 8 и 9 апреля.
"Нынешняя ситуация и времена трагедии Бабьего Яра имеют много общего. Становится более актуальной тема ценности человеческой жизни, тема помощи друг другу. Если ты можешь спасти или поддержать своего ближнего - не стой в стороне, делай это", - сказал генеральный директор Фонда Максим Яковер.
Единый координационный центр при КГГА аккумулирует все благотворительные инициативы в поддержку уязвимых слоев населения во время эпидемии.
С 21 марта до 8 апреля было доставлено более 10 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости.
Приобщиться к работе Центра можно по телефону: 094-145-50-23 и по электронному адресу: stopcovidkyiv@gmail.com
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