Коронавирус в Херсонской области: после смерти медсестры пришлось изолировать 100 медиков

В городе Олешки, что на Херсонщине, умерла медсестра, у которой обнаружили коронавирус

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В городе Олешки, что на Херсонщине, умерла медсестра, у которой обнаружили коронавирус

Об этом на брифинге 2 апреля сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, передает RegioNews.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки получили три новых лабораторно подтвержденых случая коронавируса, один из них - летальный.

Умершей оказалась медицинская сестра, у которой обнаружили болезнь уже после смерти. Сейчас временно от работы отстранили около 100 медиков, которые вместе с ней работали. Медики находятся на самоизоляции.

Онлайн-брифинг председателя облгосадминистрации Юрия Гусева относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции в области и получения медицинского груза с гуманитарной помощью от 02.04.2020 Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Четверг, 2 апреля 2020 г.

В связи с тем, что произошло, Олешки закрыли на карантин. В городе устанавливаются и комплектуются санитарно-эпидемические барьеры. Уже установлены дорожные знаки снижения скорости и средства для ограничения движения транспорта.

Фото: khersonline.net

Пока Херсонским областным лабораторным центром подтверждено три случая заболевания COVID-19. Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Геническе, Херсоне и Голой Пристани. Состояние больных оценивается как удовлетворительное. По состоянию на сегодня сделано около 660 экспресс и ПЦР-тестов в области.

"Женщина из Геническа, в которой первой в нашей области обнаружили коронавирус на прошлой неделе, имеет отрицательный тест, что свидетельствует о ее выздоровлении! Мой заместитель Вадим Чабан, который вчера был госпитализирован с подозрением на коронавирусную болезнь, также имеет отрицательный результат ПЦР-теста", - проинформировал Юрий Гусев.

Кроме того, в Голопристанской центральной районной больницы уволились две медсестры и две санитарки из инфекционного отделения.

Кроме того, в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что область получила дополнительную партию помощи в виде ПЦР-тестов на выявление коронавирусной болезни в количестве 4000 шт. (тесты уже в Херсонском областном лабораторном центре Минздрава Украины и в областной инфекционной больнице), а также средства индивидуальной защиты для врачей, которые уже сегодня будут распределены по определенным учреждениям здравоохранения Херсонщины.

Также в областную больницу доставили 550 медицинских масок №95, 1 060 защитных очков, медицинские перчатки, медицинские шапочки, универсальные датчики, дыхательные контуры.