Коронавирус в Херсонской области: после смерти медсестры пришлось изолировать 100 медиков
Об этом на брифинге 2 апреля сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, передает RegioNews.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за минувшие сутки получили три новых лабораторно подтвержденых случая коронавируса, один из них - летальный.
Умершей оказалась медицинская сестра, у которой обнаружили болезнь уже после смерти. Сейчас временно от работы отстранили около 100 медиков, которые вместе с ней работали. Медики находятся на самоизоляции.
Онлайн-брифинг председателя облгосадминистрации Юрия Гусева относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции в области и получения медицинского груза с гуманитарной помощью от 02.04.2020Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Четверг, 2 апреля 2020 г.
В связи с тем, что произошло, Олешки закрыли на карантин. В городе устанавливаются и комплектуются санитарно-эпидемические барьеры. Уже установлены дорожные знаки снижения скорости и средства для ограничения движения транспорта.
Фото: khersonline.net
Пока Херсонским областным лабораторным центром подтверждено три случая заболевания COVID-19. Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Геническе, Херсоне и Голой Пристани. Состояние больных оценивается как удовлетворительное. По состоянию на сегодня сделано около 660 экспресс и ПЦР-тестов в области.
"Женщина из Геническа, в которой первой в нашей области обнаружили коронавирус на прошлой неделе, имеет отрицательный тест, что свидетельствует о ее выздоровлении! Мой заместитель Вадим Чабан, который вчера был госпитализирован с подозрением на коронавирусную болезнь, также имеет отрицательный результат ПЦР-теста", - проинформировал Юрий Гусев.
Кроме того, в Голопристанской центральной районной больницы уволились две медсестры и две санитарки из инфекционного отделения.
Кроме того, в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что область получила дополнительную партию помощи в виде ПЦР-тестов на выявление коронавирусной болезни в количестве 4000 шт. (тесты уже в Херсонском областном лабораторном центре Минздрава Украины и в областной инфекционной больнице), а также средства индивидуальной защиты для врачей, которые уже сегодня будут распределены по определенным учреждениям здравоохранения Херсонщины.
Также в областную больницу доставили 550 медицинских масок №95, 1 060 защитных очков, медицинские перчатки, медицинские шапочки, универсальные датчики, дыхательные контуры.
Третья партия гуманитарной помощи прибыла на Херсонщину
В областную больницу восстановительного лечения доставили очередную партию гуманитарной помощи из Китая. Она была закуплена международным благотворительным фондом Вадима Новинского "В честь Покровы Пресвятой Богородицы" и передана представителями Украинской православной церкви на Херсонщину. "Сегодня мы получаем очередную партию помощи. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня помогает, кто объединяется, независимо от вероисповедания и политических предпочтений. Сегодня мы должны быть все едины и вместе бороться с угрозой, которая пришла к нам", - отметил Юрий Гусев. Глава области рассказал, что область получила 550 медицинских масок №95, 1 060 защитных очков, медицинские перчатки, медицинские шапочки, универсальные датчики, дыхательные контуры и 4 тысячи тестов на COVID-19, которые сразу были доставлены в Херсонского областного лабораторного центра и в инфекционной больнице. Представитель фонда Вадима Новинского "В честь Покровы Пресвятой Богородицы" Сергей Черевко отметил, что Херсонщина – одна из тех областей, которые наиболее оперативно доставляют гуманитарную помощь своих жителей. "Фонд прилагает усилия, чтобы в Украине появилось все необходимое для борьбы с коронавирусом. А облгосадминистрация делает все для того, чтобы гуманитарная помощь оперативно попадала по назначению – до медицинских работников, пациентов, если будет необходимо осуществлять тестирование и организовывать лечение", - подчеркнул Сергей Черевко. Присутствовавший на мероприятии митрополит Херсонский и Таврический, управляющий Херсонской епархией УПЦ Иоанн отметил, что церковь не только молитвенно поддерживает наших медицинских работников, но и оказывает реальную помощь. "Сегодня мы передаем средства защиты для медработников и тесты для выявления коронавирус, для того чтобы они принесли пользу общине Херсонщины. Я особенно благодарен нашим медработникам за их жертвенную любовь и труд, которые, исполняя заповедь Христа, все силы отдают, чтобы эта болезнь отошла от наших людей. А мы постоянно молимся за весь украинский народ", - подчеркнул священнослужитель. Резюмируя, директор Департамента здравоохранения Виктор Короленко рассказал, что в течение суток все эти медицинские средства будет доставлено в медучреждения первой линии, работники которых непосредственно работают с больными на коронавирус.Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Четверг, 2 апреля 2020 г.
- 20:01 02 апреля Украина ожидает на получение транша от МВФ
- 19:40 02 апреля Ситуация на фронте: враг 8 раз обстреливал украинские позиции
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 19:10 02 апреля В Украине приняли единый протокол лечения коронавируса
- 18:56 02 апреля Как в Сумской области появился коронавирус
- 18:40 02 апреля За нарушение карантина полиция открыла 35 уголовных производств
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств