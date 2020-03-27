"Черновцыгаз" передала помощь черновицким медикам на миллион гривен
Для помощи медицинским учреждениям Региональная газовая компания выделила около 20 млн грн, из этой суммы более 1 млн грн для Черновицкой области, пишет RegioNews.
Как социально ответственная компания, с началом карантина "Черновцыгаз" обратился к медикам с предложением помощи в приобретении необходимого оборудования, средств защиты для медперсонала. Получив перечень необходимого, компания в сжатые сроки приобрела и передала материалы и средства в больницу.
Кроме этого, работникам больницы, работающие в спецзминах нужно питаться. Сейчас АО "Черновцыгаз" работает над обеспечением финансирования полноценного питания медицинского персонала.
Нынешний запас, получили врачи, они смогут использовать в течение двух месяцев. Однако ежедневно формируются новые потребности. Поэтому компания, при необходимости предоставит второй транш помощи врачам и больницы
АО "Черновцыгаз" призывает сознательный бизнес также присоединиться к оказанию посильной помощи медицинским учреждениям и работникам больницы, которые борются за жизнь и здоровье буковинцев.
"Медики з вдячністю приймають будь-яку допомогу та очікують підтримки від людей, щоб побороти вірус разом",- розповідає Дмитро Білоус завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП Міська лікарня N 1.Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Четвер, 26 березня 2020 р.
🤝”Чернівцігаз” передав лікарям необхідні засоби для боротьби з COVID - 19 Сьогодні компанія передала необхідні...Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Четвер, 26 березня 2020 р.
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В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом
Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.
Приватбанк передал оборудование в черновицкие больницы
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