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27 марта 2020, 17:28 6

"Черновцыгаз" передала помощь черновицким медикам на миллион гривен

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27 марта 2020, 17:28 6
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Сегодня, 27 марта, компания передала необходимые материалы для городской больницы №1, которая стала опорной для госпитализации больных вирусом COVID-19
Фото: "Черновцыгаз"
Сегодня, 27 марта, компания передала необходимые материалы для городской больницы №1, которая стала опорной для госпитализации больных вирусом COVID-19

Для помощи медицинским учреждениям Региональная газовая компания выделила около 20 млн грн, из этой суммы более 1 млн грн для Черновицкой области, пишет RegioNews.

Как социально ответственная компания, с началом карантина "Черновцыгаз" обратился к медикам с предложением помощи в приобретении необходимого оборудования, средств защиты для медперсонала. Получив перечень необходимого, компания в сжатые сроки приобрела и передала материалы и средства в больницу.

Кроме этого, работникам больницы, работающие в спецзминах нужно питаться. Сейчас АО "Черновцыгаз" работает над обеспечением финансирования полноценного питания медицинского персонала.

Нынешний запас, получили врачи, они смогут использовать в течение двух месяцев. Однако ежедневно формируются новые потребности. Поэтому компания, при необходимости предоставит второй транш помощи врачам и больницы

АО "Черновцыгаз" призывает сознательный бизнес также присоединиться к оказанию посильной помощи медицинским учреждениям и работникам больницы, которые борются за жизнь и здоровье буковинцев.

"Медики з вдячністю приймають будь-яку допомогу та очікують підтримки від людей, щоб побороти вірус разом",- розповідає Дмитро Білоус завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП Міська лікарня N 1.

Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Четвер, 26 березня 2020 р.

🤝”Чернівцігаз” передав лікарям необхідні засоби для боротьби з COVID - 19 Сьогодні компанія передала необхідні...

Опубліковано АТ "Чернівцігаз" Четвер, 26 березня 2020 р.

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В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом

Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.

Приватбанк передал оборудование в черновицкие больницы

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