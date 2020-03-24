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24 марта 2020, 15:19 8

В Киеве автосервис будет бесплатно ремонтировать автомобили медиков

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24 марта 2020, 15:19 8
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Автосервис "Дарница 1" готов до конца карантина бесплатно ремонтировать автомобили столичных медиков
Фото: flickr
Автосервис "Дарница 1" готов до конца карантина бесплатно ремонтировать автомобили столичных медиков

Об этом сообщается на странице автосервиса в Facebook, передает RegioNews.

"Автосервис "Дарница 1" в период пандемии вируса COVID-19 поддерживает киевских медиков. Для всех медицинских работников до конца карантина на нашем СТО все работы по ремонту и обслуживанию автомобилей - бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские работники могут записаться на бесплатное обслуживание своих автомобилей по телефону 0972055555.

"Вы заботитесь о нашем здоровье, разрешите побеспокоится о вашем автомобиле", - добавили в автосервисе.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".


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