Одесских врачей призвали не молчать о запрете делать тесты на COVID-19 и отсутствии средств защиты

В Одессе медицинских работников призывают рассказывать о том, что они не обеспечены средствами защиты и о том, что им приходится контактировать с больными пневмонией, которым не делают анализы на коронавирус

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В Одессе медицинских работников призывают рассказывать о том, что они не обеспечены средствами защиты и о том, что им приходится контактировать с больными пневмонией, которым не делают анализы на коронавирус

Об этом пишет в своем посте в Facebook глава БФ "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова, передает RegioNews.

Глава благотворительного фонда отмечает, что ей приходит в день десятки сообщений от врачей. Медработники жалуются, что нет четкого алгоритма проведения тестов на коронавирус и часто больных с инфекцией везут не в специализированную больницу, а любую районную.

" (Медикам запрещают рассказывать – ред." о том, что не разрешают делать тестирование согласно приказа 663 (приказ №663 "Об оптимизации мероприятий по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев COVID-19" -ред.) при отсутствии у пациента эпидемиологического анализа и пребывания в контактной стране. О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что "она не была за границей". О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура а уже утром сатурация была 56% (процент оксигенированного гемоглобина, содержание кислорода в крови – ред.) и через час остановка сердца. Реанимировали 11 человек. Все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает, чем болен пациент- тестов как не было так и нет. В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку, подтверждён COVID-19. Вопрос, что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал? Ответов нет", - пишет волонтер.

Кроме того, медикам запретили говорить о том, что не хватает необходимой аппаратуры, лекарств, защиты для медработников.

В связи с этим врачей призывают не молчать, а публично рассказывать о реальной ситуации в больницах

"Но вы до сих пор не поняли, что бороться нужно и за себя тоже. Самим. А те, кто должен вас обеспечить всем до сих пор не поняли, что улететь на самолёте лечится в другую страну не выйдет", - написала волонтер.

Стоит отметить, что в комментариях под постом пользователи соцсети высказали свое мнение. Многие уверены, что медики просто боятся потерять рабочее место и потом не устроиться на новое. Также прозвучало мнение, что ситуацию уже не спасти, так как пневмониями с неясной этиологии одесситы болеют с осени ещё, но диагностировать коронавирус не было чем, поэтому вирус "гуляет" городом давно.

А чтобы хоть как-то помочь медикам, волонтеры Одессы развозят по больницах защитные маски, очки, костюмы.

Так, сотрудникам скорой раздали 1800 пар очков. В городскую больницу №5. передали 50 пар очков, 100 защитных костюмов, 4 тыс. перчаток., респираторы ffp2с клапаном — 150 шт. и 150 л дезсредства.

Детской городской больнице №3 передали 160 пар очков, 400 респираторов, 55 л дезсредства, 2 бесконтактных термометра, 240 штук подкладных пеленок, 250 защитных костюмов, 3 тыс. бахил.

Еврейской больнице волонтеры передали 20 тыс. перчаток, 90 л дезсредства, 300 защитных костюмов, 160 пар очков, два бесконтактных термометра, 3 тыс. бахил, 480 штук подкладных пеленок и столько же взрослых памперсов.

Для опорной больницы г. Измаила волонтеры от меценатов получили 500 литров дезсредства, средства гигиены.

А тем временем в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. О последних двух стало известно сегодня, 31 марта.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины заявило об обновлении алгоритмов предоставления стационарного лечения пациентам с коронавирусной инфекцией. Так, согласно обновленным медицинским стандартам,лечение должно обязательно предоставляться больным при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

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