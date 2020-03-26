На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах

До 24 апреля в области введен чрезвычайную ситуацию

Фото: Пограничная служба

До 24 апреля в области введен чрезвычайную ситуацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Гетманенка в Facebook.

Начиная с 00.00 ч. 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года на территории области останавливают работу всех рынков за исключением оптовых, приостановлена работа отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.

Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блок-постов на Ужоцком перевале (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунском (Вишковском) перевале (автодорога Р-21 Долина-Хуст);

Установлены контрольно-пропускные пункты, будут проводить температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области на Яблунецком перевале (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов), Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп)

Продлен до 24 апреля карантинные мероприятия за исключением специализированных магазинов по торговле продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи. Одновременно в помещении может находиться 1 человек на 10 квадратных метров, персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Напомним, Коронавирус: в Украине уже пять смертельных случаев. В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем попала в больницу с подозрением на коронавірусну инфекцию.

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