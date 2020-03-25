Вадим Новинский и митрополит УПЦ МП Онуфрий передали черновицкой больнице аппарат ИВЛ
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу местной журналистки Галины Еремица в Facebook.
В Черновцах сегодня возник спор между журналисткой Галиной Еремицей и нардепом "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадимом Новинским и митрополитом Онуфрием.
Это произошло в Черновицкой областной клинической больнице, когда Новинский и глава УПЦ МП передавали медучреждению аппарат искусственной вентиляции легких.
Во время общения с прессой, Галина Еремица задала вопрос Новинскому:
"Вас ранее назначили" смотрящим "по Херсонщине. А можно считать, что вы сейчас" смотрящим "на Буковине, потому что вы так расщедрились?".
Нардеп возмутился, воскликнув: "Что значит" смотрящий "Что значит" "расщедрились" ?
Тогда в спор вступил митрополит Онуфрий, сделав замечание журналистке: "смотрящие в тюрьме находятся".
Передача медичної допомоги Чернівецькій обласній дитячій лікарніОпубліковано Галиною Єреміцею Середа, 25 березня 2020 р.
Позже Еремица спросила у митрополита, почему храмы УПЦ МП "грубо нарушают правила карантина".
"Вы пришли сюда, чтобы провоцировать? Поблагодарите Бога за то, что мы привезли", - ответил глава УПЦ МП.
"Женщина, я бы вам посоветовал, чтобы вы молились Богу и уменьшили свою злобу", - добавил митрополит Онуфрий.
"Скажите" спасибо! "И идите с Богом!", - воскликнул журналистке Вадим Новинский.
Накануне на Буковину приезжал также руководитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, который привез гуманитарную помощь в детский дом при монастыре в селе Банчены Герцаевского района.
Настоятель Банченского монастыря (который тоже принадлежит московскому патриархату), отец Михаил Жар, известный своими давними дружескими отношениями с бывшими регионалами и експрезидентом Виктором Януковичем.
По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.
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