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25 марта 2020, 13:47 4

Вадим Новинский и митрополит УПЦ МП Онуфрий передали черновицкой больнице аппарат ИВЛ

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25 марта 2020, 13:47 4
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Нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и митрополит УПЦ МП Онуфрий, который родом из Буковины, привезли в Черновицкой областной больницы аппарат искусственной вентиляции легких. Во время передачи аппарата, на которую была приглашена пресса, в Новинского возник спор с журналисткой одного из изданий
Нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и митрополит УПЦ МП Онуфрий, который родом из Буковины, привезли в Черновицкой областной больницы аппарат искусственной вентиляции легких. Во время передачи аппарата, на которую была приглашена пресса, в Новинского возник спор с журналисткой одного из изданий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу местной журналистки Галины Еремица в Facebook.

В Черновцах сегодня возник спор между журналисткой Галиной Еремицей и нардепом "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадимом Новинским и митрополитом Онуфрием.

Это произошло в Черновицкой областной клинической больнице, когда Новинский и глава УПЦ МП передавали медучреждению аппарат искусственной вентиляции легких.

Во время общения с прессой, Галина Еремица задала вопрос Новинскому:

"Вас ранее назначили" смотрящим "по Херсонщине. А можно считать, что вы сейчас" смотрящим "на Буковине, потому что вы так расщедрились?".

Нардеп возмутился, воскликнув: "Что значит" смотрящий "Что значит" "расщедрились" ?

Тогда в спор вступил митрополит Онуфрий, сделав замечание журналистке: "смотрящие в тюрьме находятся".

Передача медичної допомоги Чернівецькій обласній дитячій лікарні

Опубліковано Галиною Єреміцею Середа, 25 березня 2020 р.

Позже Еремица спросила у митрополита, почему храмы УПЦ МП "грубо нарушают правила карантина".

"Вы пришли сюда, чтобы провоцировать? Поблагодарите Бога за то, что мы привезли", - ответил глава УПЦ МП.

"Женщина, я бы вам посоветовал, чтобы вы молились Богу и уменьшили свою злобу", - добавил митрополит Онуфрий.

"Скажите" спасибо! "И идите с Богом!", - воскликнул журналистке Вадим Новинский.

Накануне на Буковину приезжал также руководитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, который привез гуманитарную помощь в детский дом при монастыре в селе Банчены Герцаевского района.

Настоятель Банченского монастыря (который тоже принадлежит московскому патриархату), отец Михаил Жар, известный своими давними дружескими отношениями с бывшими регионалами и експрезидентом Виктором Януковичем.

По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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