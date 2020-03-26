Экс-регионалы Бойко и Дунаев привезли в Луганскую область аппараты ИВЛ, не забыв о самопиаре
Как сообщает RegioNews, соответствующая информация опубликована на сайте подконтрольного соратнику Бойко Александру Чернецову химзавода "Заря".
В сообщении заявлено, что на закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом нардепами от ОПЗЖ выделено более 2 миллионов гривен. При этом, на коробках и ящиках, доставленных в Рубежное, было нанесено имя Юрия Бойко, а в процессе передачи использовалась партийная символика ОПЗЖ.
Процесс передачи лекарств происходил под "прицелами" нескольких видеокамер. Также на фото в Facebook видно, что в процессе принимал участие нардеп Сергей Дунаев, заявивший недавно о "предательстве" руководства "Оппозиционного блока".
"Инфекционное отделение больницы города Рубежное определено как одна из госпитальных баз для предоставления медицинской помощи больным с подозрением на COVID-19 в Луганской области. К этому моменту отделение остро нуждалось в оборудовании для реанимации больных, медикаментах, средствах защиты… Учитывая рекомендации медиков, меценаты приняли решение о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для медиков, комплекта необходимых медикаментов", - пишет пресс-служба завода "Заря".
Напомним, в инфекционном отделении больницы в Рубежном проходит лечение первый заразившийся коронавирусом в Луганской области глава областной "Батькивщины" Александр Романовский.
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