На Буковине почти 600 больных коронавирусом, но рынки перед Пасхой закрывать не будут

По состоянию на утро 15 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных – 589 человек. В то же время местная власть решила не прекращать работу продуктовых рынков к Пасхе

Фото: Высокий замок

По состоянию на утро 15 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных – 589 человек. В то же время местная власть решила не прекращать работу продуктовых рынков к Пасхе

.