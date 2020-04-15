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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
15 апреля 2020, 09:51 3

На Буковине почти 600 больных коронавирусом, но рынки перед Пасхой закрывать не будут

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15 апреля 2020, 09:51 3
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По состоянию на утро 15 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных – 589 человек. В то же время местная власть решила не прекращать работу продуктовых рынков к Пасхе
Фото: Высокий замок
По состоянию на утро 15 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных – 589 человек. В то же время местная власть решила не прекращать работу продуктовых рынков к Пасхе

О новых больных COVID-19 во время своего видеообращения в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

За прошедшие сутки зафиксирована одна смерть у мужчины с подозрением на коронавирус. В Сторожинецкой центральной районной больнице скончался 80-летний пациент.

"80-летний мужчина из Сторожинца обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля. Через тяжелое состояние его сразу госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, больной скончался", - говорится в сообщении.

У мужчины была двусторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония.

Сергей Осачук с последней информацией о количестве больных на коронавирус в Черновицкой области [14.04.2020]

Сергей Осачук с последней информацией о количестве больных на коронавирус в Черновицкой области [14.04.2020]

Опубликовано Информационное агентство "АСС" Вторник, 14 апреля 2020 года.

Тем временем городская власть Черновцов не будет закрывать продовольственные рынки перед Пасхой. Об этом во время прямого включения в Facebook сообщил Черновицкий городской председатель Алексей Каспрук.

"Прошла информация о том, что будто-то главный санитарный врач государства закрыл продовольственные рынки. На самом деле, документом, который к нам поступил, отменяется предыдущее постановление правительства. В той предыдущей постановлении были указаны требования к органов исполнительной власти, органов местного самоуправления относительно работы рынков в условиях карантина. В то же время действующими на сегодняшний день есть решение Кабмина, которое разрешает торговлю продуктами питания. А также решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которым прекращалась работа всех рынков города, кроме продовольственных. То есть, на сегодня в работе наших рынков не изменилось ничего, кроме того, что были усилены противоэпидемические мероприятия", - пояснил Каспрук.

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коронавирус Черновцы Буковина больные статистика рынки
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