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27 марта 2020, 17:06 4

В апреле транспортные ограничения обойдутся Львову в 25 млн гривен

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27 марта 2020, 17:06 4
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За время карантина убытки АТП № 1 и "Львовэлектротранс" уже составляют 9 млн грн
Фото: Львовский городской совет
За время карантина убытки АТП № 1 и "Львовэлектротранс" уже составляют 9 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

За время ограничения количества пассажиров в одном транспортном средстве, введенным Кабинетом Министров Украины, коммунальные перевозчики уже получили убытки на сумму 9 млн грн.

Как сообщила заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, в апреле эти убытки могут составить 20-25 млн грн. Для обеспечения перевозки пассажиров из городского бюджета необходимо выделять дополнительные средства для дотирования ЛК АТП № 1 и ЛКП "Львовэлектротранс".

"Сегодня выход на маршруты автобусов АТП № 1 составляет 55%, частных перевозчиков — 37%, а электротранспорт — трамваи и троллейбусы, практически 100% на маршрутах. Через карантинные мероприятия доход предприятий резко уменьшился. На прошлой неделе были дни, когда доход упал в три раза, в пять раз, на выходных сумма средств от продажи билетов уменьшилась в 10 раз", - говорит заместитель

Напомним, во Львовской области разработали платформу "STOP COVID-19". На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей.

Во Львове подтвердили 3 случая инфицирования коронавирусом. Двое инфицированных находятся в самоизоляции дома, один — в инфекционной больнице.

Во Львове начинают делать тесты на COVID-19, чтобы не возить их в Киев. Специалисты Львовского областного лабораторного центра МИНЗДРАВА смогут делать около 100 тестов в день.

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