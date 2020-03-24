В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.
Полученные тесты и индивидуальные средства защиты будут распределены между больницами по необходимости.
Тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции в Луганской области можно будет проводить уже на следующей неделе.
Напомним, ни одного подтвержденного подозрения заражения коронавирусом на 24 марта в Луганской области нет. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель временно неподконтрольной территории, вернувшийся из Польши.
В Украине зафиксировано уже 97 случаев заболевания, из которых 3 - летальные.
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