13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 16:29 7

В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 16:29 7
Читайте також українською мовою
Луганская область получила 1728 ПЦР и пять тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, а также респираторы и защитные костюмы
Фото: Луганская ОГА
Луганская область получила 1728 ПЦР и пять тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, а также респираторы и защитные костюмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

Полученные тесты и индивидуальные средства защиты будут распределены между больницами по необходимости.

Тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции в Луганской области можно будет проводить уже на следующей неделе.

Напомним, ни одного подтвержденного подозрения заражения коронавирусом на 24 марта в Луганской области нет. Всего за период карантина в области зафиксировано четыре подозрения. В том числе, на обсервацию помещен мужчина, житель временно неподконтрольной территории, вернувшийся из Польши.

В Украине зафиксировано уже 97 случаев заболевания, из которых 3 - летальные.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус тест медицина
Киевская область получила медицинские маски и тесты из Китая
24 марта 2020, 16:04
Закарпатье получило медицинскую помощь из Китая
24 марта 2020, 15:27
В Днепропетровскую область привезли тесты на коронавирус
24 марта 2020, 15:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »