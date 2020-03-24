В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус

Луганская область получила 1728 ПЦР и пять тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, а также респираторы и защитные костюмы

Фото: Луганская ОГА

Луганская область получила 1728 ПЦР и пять тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, а также респираторы и защитные костюмы

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