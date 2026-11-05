В Киевской области иномарки влетели друг в друга: пострадал ребенок
Авраия произошла 5 ноября на автодороге "Киев-Ковель". Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно, 32-летняя женщина была за рулем Volkswagen Golf. Она ехала в направлении поселка Бородянка. В один момент она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Peugeot Partner.
В результате ДТП пострадала и женщина, которая управляла Volkswagen, и водитель Peugeot. Также пострадала 6-летняя дочь женщины. Все пострадавшие госпитализированы медиками. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.