В Киевской области иномарки влетели друг в друга: пострадал ребенок

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 32-летняя женщина была за рулем Volkswagen Golf. Она ехала в направлении поселка Бородянка. В один момент она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Peugeot Partner.

В результате ДТП пострадала и женщина, которая управляла Volkswagen, и водитель Peugeot. Также пострадала 6-летняя дочь женщины. Все пострадавшие госпитализированы медиками. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.