В Херсонской области проверят на COVID-19 70 больных пневмонией

В Херсонской области определили и проверили всех лиц, которые контактировали с больной коронавирусом – все здоровы

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В Херсонской области определили и проверили всех лиц, которые контактировали с больной коронавирусом – все здоровы

Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев во время брифинга относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает RegioNews.

Как ранее сообщалось, на Херсонщине обнаружили первый в области случай заболевания коронавирусом y жительницы г. Геническ.

Руководитель ОГА отметил, что в области нет подозрений на заражение. Выявлено 22 людей, которые контактировали с больной, их проверили экспресс-тестами.

Сама же больная чувствует себя хорошо, медики надеются на скоройшее выздоровление.

Также, принято решение проверить тест-системами на коронавирус 70 больных пневмонией. В ближайшее время будут известны результаты.

На брифинге стало известно, что на областные средства, которые депутаты выделили Белозерской районной больнице, в ближайшее время закупять аппаратуру на 600 тысяч гривен.

Кроме того, Гусев отметил, что уже обратилось более 300 человек, которые выразили готовность стать волонтерами и помогать региону.

Рассказал глава областной администрации и о курортном сезоне. Он отметил, что летний отдых туристов в связи с карантином под угрозой срыва. Пока были даны рекомендации учреждениям отдыха, которые принимают туристов.

Напомним, что на внеочередной сессии Херсонского облсовета депутаты утвердили выделение 22 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Геническе Херсонской области организовали работу блокпостов, чтобы не допустить распространения коронавируса.