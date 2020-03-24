В Южноукраинске перекрыли все въезды и выезды города
Об этом сообщается на сайте города Южноукраинск, передает RegioNews.
Во исполнение изложенного закрываются въезды в город:
Со стороны профилактория "Искра";
Со стороны магазина "7 Квартал" на въезде в город и из стороны города выезд на республиканскую автодорогу;
Перекрываются выезды с МПЗ в сторону автодороги (шахта)
Перекрывается один въезд / выезд из поселка Константиновка.
Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничениям движения автотранспорта и придерживаться карантина.
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Сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.
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