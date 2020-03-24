В Южноукраинске перекрыли все въезды и выезды города

Такое решение было принято на основании протокольного поручения кабмина об ограничении въездов и выездов из\в города спутники АЭС

Фото: НикВести

Такое решение было принято на основании протокольного поручения кабмина об ограничении въездов и выездов из\в города спутники АЭС

Об этом сообщается на сайте города Южноукраинск, передает RegioNews.

Во исполнение изложенного закрываются въезды в город:

Со стороны профилактория "Искра";

Со стороны магазина "7 Квартал" на въезде в город и из стороны города выезд на республиканскую автодорогу;

Перекрываются выезды с МПЗ в сторону автодороги (шахта)

Перекрывается один въезд / выезд из поселка Константиновка.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничениям движения автотранспорта и придерживаться карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.