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24 марта 2020, 13:31 6

В Южноукраинске перекрыли все въезды и выезды города

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24 марта 2020, 13:31 6
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Такое решение было принято на основании протокольного поручения кабмина об ограничении въездов и выездов из\в города спутники АЭС
Фото: НикВести
Такое решение было принято на основании протокольного поручения кабмина об ограничении въездов и выездов из\в города спутники АЭС

Об этом сообщается на сайте города Южноукраинск, передает RegioNews.

Во исполнение изложенного закрываются въезды в город:

Со стороны профилактория "Искра";

Со стороны магазина "7 Квартал" на въезде в город и из стороны города выезд на республиканскую автодорогу;

Перекрываются выезды с МПЗ в сторону автодороги (шахта)

Перекрывается один въезд / выезд из поселка Константиновка.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничениям движения автотранспорта и придерживаться карантина.

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Сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.


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