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27 марта 2020, 17:19 6

Во Львове врачи смогут звонить и пользоваться интернетом бесплатно

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27 марта 2020, 17:19 6
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Lifecell обеспечит бесплатными телефонными звонками и интернетом семейных врачей и врачей инфекционной больницы
Фото: Львовский городской совет
Lifecell обеспечит бесплатными телефонными звонками и интернетом семейных врачей и врачей инфекционной больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Компания Lifecell выступила с инициативой помогать львовским врачам и предоставлять им бесплатные услуги связи. В частности, оператор уже обеспечивает бесплатным интернетом и звонками 130 семейных врачей и 30 врачей инфекционной больницы", — отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Напомним, во Львовской области разработали платформу "STOP COVID-19". На ресурсе представлены координаты медицинских учреждений с указанием номеров телефонов врачей.

ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких

Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

Во Львове подтвердили 3 случая инфицирования коронавирусом. Двое инфицированных находятся в самоизоляции дома, один — в инфекционной больнице.

Во Львове начинают делать тесты на COVID-19, чтобы не возить их в Киев. Специалисты Львовского областного лабораторного центра МИНЗДРАВА смогут делать около 100 тестов в день.

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