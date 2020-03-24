Тернополь получил тест-системы для выявления COVID-19 из Китая
24 марта в Тернопольскую область прибыла часть первой партии медицинского груза из Китая, сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
В этой партии есть два вида тестов для выявления коронавирусной инфекции: для ПЦР и тесты для экспресс-диагностики, а также медицинские маски разной степени защиты, защитные костюмы и др.
"Базовыми госпитальными округами в случае выявления COVID-19 определены городские больницы Тернополя – больница скорой помощи и детская городская больница. Именно поэтому обеспечение их является приоритетным", - рассказывает городской голова Сергей Надал.
Тернополь обеспечен тест-системы и экспресс-тестами, которые были приобретены за средства городского совета еще в середине марта. Благодаря этим средствам удалось обнаружить первые два случая заболевания в Тернопольской области. До конца недели ожидают прибытия еще до трех тысяч экспресс-тестов.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в Тернополе. С 23 марта в городе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области.
Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В пятницу, 20 марта, Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.
23 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
В Тернополе с 23 марта приостановлена работа общественного транспорта. Введено спецрейсы. Введен масочный режим. Запрещено находиться в местах общего пользования, в закрытых помещениях, офисах и транспорте общего пользования без масок.
Обустроены контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из Тернополя. Полный перечень КПП по этой ссылке.
Усилен контроль за проведением дезинфекции детских, спортивных площадок, санитарной уборкой мест общего пользования в многоквартирных домах и территориях массового пребывания людей.
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