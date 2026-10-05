Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"

С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди имеют законное право

С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди имеют законное право

Многим рабочим приходится бороться за льготы и выплаты. Фото: "Укрэнерго"

Недостаточна медицинская помощь, бюрократия, общение и переписка с госслужащими растянутые на месяцы и годы. Многие из украинских работников, которым не повезло получить тяжелые увечья из-за обстрелов и мин, вынуждены тратить много сил и времени на сбор документов, необходимых для оформления пенсий и льгот. Некоторым приходится нанимать адвокатов, обращаться в суд. Представляем истории нескольких украинцев, чей жизненный опыт может свидетельствовать о значительных проблемах в отечественной системе социальной поддержки.

На обстреле ад не закончился

Жительница Шосткинского района Сумской области Ольга Золотова много лет работала кассиром в "Укрзализныци". В октябре прошлого года она находилась с пассажирами в вагоне поезда, что задерживался на станции, и в который затем ударил "Шахед". Погиб пожилой мужчина, а саму Ольгу спас работник железной дороги, который вытащил ее из охваченного пламенем вагона. В результате происшествия Ольга получила тяжелую травму ноги, впоследствии ей оформили инвалидность третьей группы.

Ольга Золотова

Сегодня лечение Ольге дается тяжело. Она перенесла уже три операции в Киеве. Деньгами помогли работники железной дороги, и частично – "Укрзализныця". Но немалую часть денег пришлось докладывать и самой при зарплате 6 – 8 тыс. грн. Например, одна поездка в Киев на такси, иначе она бы не могла добраться, обошлось в 9 тыс. грн.

Параллельно лечению женщина занималась сбором необходимых документов, в частности, для оформления статуса лица с инвалидностью вследствие войны (далее – статус). Всем гражданам, кто получил травмы из-за обстрелов, государство гарантирует повышенную пенсию и льготы. Несмотря на то, что с момента происшествия прошел год, большую часть документов Ольге собрать так и не удалось. И вместо того чтоб заниматься лечением, ей приходится сидеть за телефоном и звонить во всевозможные управления и департаменты, выяснять, какие еще нужны документы, узнавать причины задержки ответов, писать запросы и жалобы, а также ездить общаться с госслужащими.

"Чиновники, к которым я обращаюсь, общаются со мной так, будто я сама виновата, но я лишь пытаюсь добиться что мне положено. Одна госслужащая как-то сказала мне: "С вами вообще никто не хочет общаться так как вы всех достали!"" – рассказала Ольга RegioNews. О том, что такое положение дел не является нормой, свидетельствует аналогичная ситуация с коллегой Ольги из Ямполя – также работницей железной дороги, которая получила инвалидность из-за удара БПЛА. Та не вникала в вопросы того, сколько ей нужно платить за операцию и какие документы собирать для оформления пенсии по инвалидности – все за нее делал работодатель.

Работники "Укрзализныци". Фото: "Радио Свобода".

Суды и годы ожиданий

В Украине с начала войны были приняты законы, которые должны поддержать пострадавших работников. Другое дело – выполнение законодательства. Взять, например, Закон Украины 2980-IX от 20 марта 2023 года, который предусматривает единоразовую выплату пострадавшим от обстрелов работникам критической инфраструктуры, а также госслужащим. Сумма единоразовой выплаты составляет от 200 тыс. грн до 800 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности либо 1 млн грн в случае гибели. Но процедура получения выплат настолько забюрократизированная, что денег люди не могут получить годами. По данным, которые приводятся в публикации Socportal, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2026 году отклонил 64,5% заявлений на выплаты по закону 2980-IX. И это несмотря на изменения в законодательстве в феврале этого года. Чрезмерную бюрократию признал и председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, который отметил, что пострадавшие работники критической инфраструктуры не должны отстаивать свое право в судах, гарантированное законом. О том, как люди борются за гарантированные законом выплаты, свидетельствуют следующие случаи.

Жительница Тернопольской области Валентина Попадич вместе с мужем Василием много лет работали проводниками на "Укрзализныци". На День независимости 24 августа 2022 года, поезд, в котором находились супруги, на станции Чаплино попала ракета. Погибло 25 человек, в том числе муж Валентины, а сама женщина получил третью группу инвалидности. ПФУ в Тернопольской области отказался выплатить пострадавшей единоразовую помощь по закону 2980-IX, мотивируя тем, что объект "Укрзализныци", в котором работала Валентина, не был внесен в Реестр объектов критической инфраструктуры. В итоге женщине пришлось обращаться в суд, а затем отстаивать свои права еще и в апелляции. В обоих случаях суды стали на сторону Валентины.

Валентина Попадич

В декабре 2023 года в городе Торецк Бахмутского района Донецкой области пожарный-спасатель получил травму во время тушения пожара вследствие артиллерийского обстрела. Мужчина находился на крыше здания и перекрытия под ним внезапно провалилось. Работник ГСЧС тяжело травмировал руку и получил третью группу инвалидности. Однако в главном управлении ПФУ в Днепропетровской области в единоразовой выплате по закону 2980-IX ему отказали, сославшись на то, что ранение не было связано с выполнением должностных обязанностей. В итоге пострадавший вынужден был обратиться в Днепропетровский окружной административный суд который в апреле 2025 года принял решение в его пользу, что в феврале 2026-го поддержал Третий апелляционный административный суд.

Жительница Изюма Харьковской области Наталья Шевченко более трех лет добивалась положенной законом 2980-IX единоразовой выплаты ее семье за гибель мужа Михаила Шевченко. Тот был работником местного водоканала и погиб 7 марта 2022 года во время выполнения должностных обязанностей. Сбор всех документов у Натальи занял много времени – одно лишь расследование несчастного случая длилось полтора года. Журналистам RegioNews Наталья рассказала, что была полностью уверена, что у нее не возникнет трудностей с получением компенсации, так как муж работал на предприятии, считающееся объектом критической инфраструктуры. Однако ПФУ в Харьковской области в выплатах вдове отказали. И лишь в июле 2026 года после неоднократных обращений в ПФУ, Омбудсмена и благодаря изменениям в законодательстве, Наталье удалось добиться положенных выплат.

Многие рабочие рискуют жизнью ради устойчивости страны. Фото: УП.

Когда опускаются руки

Ранее мы рассказывали историю Елены Семенихиной – старосты села Садовое Херсонской области что расположено в нескольких километрах от линии фронта. Осенью 2024 года глава села подорвалась на противопехотной мине-лепестке, когда пыталась помочь работникам коммунальной службы – мужчин ранил дрон. В результате взрыва Елена лишилась части ноги и теперь вынуждена носить протез. Несмотря на ранения, женщина продолжает выполнять свои должностные обязанности. В то же время глава села огорчена тем, как поддерживают людей, что продолжают работать с риском для жизни близ линии фронта. К примеру, в отличие от военнослужащих, гражданское население, в случае ранения, получает простейшие протезы.

"Я не прошу относиться к работникам на передовой по-особому, но хотя бы с протезированием можно было оказать более достойную поддержку. Я после ранения получила протез который больше напоминает колодку: натирает ногу, не могу надеть на него обувь. Я его даже не использую – стоит в углу квартиры, а я на палках так и прыгаю", – рассказала Елена Семенихина.

Елена Семенихина

Заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением одного из медучреждений в Мариуполе Леонид Бескровный в марте 2022 года находился в окруженном городе и принимал участие в оказании медицинской помощи пострадавшим. Однажды по дороге в больницу попал под обстрел, получил тяжелое ранение и лишился ноги. Первая наша беседа с Леонидом Петровичем состоялась в апреле 2025 года, тогда мужчина безуспешно пытался оформить себе статус лица с инвалидностью вследствие войны. Однако из-за сложностей с получением акта судебно-медицинской экспертизы и хамства со стороны работников полиции в Черкассах, которые посоветовали ему "ехать в свой родной Донецк или Луганск, и там решать вопросы", мужчина решил все свои попытки оставить. Когда же мы на днях вновь связались с Леонидом Бескровным, он рассказал, что смог таки собрать все документы и в июле этого года оформил статус. Но для этого ему пришлось заручиться поддержкой юристов, и самому больше года добиваться получения необходимых документов, обращаясь в СБУ, полицию, прочих инстанций.

Леонид Бескровный

К помощи адвоката в получении статуса обратился еще один герой нашей публикации – Роман Прокуда из Харькова, который в октябре 2022 года подорвался на мине, когда по работе пытался эвакуировать транспорт под Балаклеей. Как и Леонид Бескровный, Роман решил оставить все попытки получить статус после того как многократно выслушивал хамство со стороны госслужащих и работников МСЭКа, вынуждающих его к тому же всякий раз бегать по кабинетам за справками, при том что мужчине трудно передвигаться на протезе.

"Но потом я по совету знакомых нанял адвоката, и уже он вел всю переписку по получению документов. Статус лица с инвалидностью вследствие войны я получил в начале сентября", – рассказал Роман.

Роман Прокуда

Что не так?

Почему пострадавшим настолько тяжело добиться выплат, на которые они имеют законное право? Один из аспектов – тяжелое экономическое положение Украины, финансирования бюджетной сферы практически полностью зависит от международной помощи и кредитов. В то же время на ум приходят зарплаты топ-менеджеров государственных корпораций, суперпенсии судей, прокуроров, депутатов, а также стратегически важные предприятия, которые в свое время были государственными, но сегодня работают на интересы частных лиц. Поэтому с нехваткой финансов все не так однозначно. Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник высказывал мнение, что в условиях острого дефицит денежных средств на выплаты соцпомощи, одним из решений могло бы стать перераспределение внутренних ресурсов – тех же сверхвысоких зарплат и пенсий. Также, считает он, существенно помог бы контроль оборота теневых средств за счет повышения эффективности борьбы с контрабандой на таможни, эффективности функционирования налоговой системы и др.

В Украине от обстрелов пострадали тысячи рабочих. Фото: "Киевтеплоэнерго".

К сожалению, ничего из прогрессивных шагов сегодня не делается. Вместо этого государство делает акцент на жесткую экономию за счет урезания и ужесточения мер получения социальной помощи теми, кто в ней остро нуждается. Подобные подходы имеют далеко идущие негативные последствия, поскольку приводят к дестабилизации отношений между гражданами и государством, вызывают у населения чувство недоверия и разочарования со всеми вытекающими последствиями. Для восстановления и развития страны необходимо, чтобы люди верили своему государству, были мотивированы прилагать максимум усилий для его развития. Но на тех подходах и принципах, на которых сегодня стоит украинская реальность, взаимного доверия не выстроить, экономического бума не создать.