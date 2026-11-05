Смертельное ДТП в Ровенской области: полиция установила водителя грузовика

Фото: полиция Ровенской области

Полицейские установили личность водителя грузовика Mercedes, который, вероятно, причастен к смертельному дорожно-транспортному происшествию в Квасилове Ровенской области. Им оказался 57-летний житель села Варковичи Дубенского района

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Грузовик остановили в Корее. Транспортное средство изъято. В настоящее время с водителем продолжаются следственные действия.

В розыск вождя привлекли работников управления уголовного розыска, следственного управления, отдела уголовного анализа, отделения полиции №1 в Ровно и патрульных полицейских.

В то же время правоохранители до сих пор не установили личность погибшего мужчины. На вид ему примерно 50-60 лет. К моменту гибели он был одет в темно-синюю куртку, черные кроссовки и черный спортивный костюм с белым узором в виде колючей проволоки на рукавах.

"Если вы узнали мужчину или имеете какую-либо информацию о нем, полиция просит сообщить по номерам 0-67-647-40-93 или 102", - сообщили в полиции.

Напомним, что на трассе Киев – Чоп в поселке Квасилов Ровенской области обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП.