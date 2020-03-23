Коронавирус: в Киевской области создадут антикризисный центр
Об этом заявил во время брифинга председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает RegioNews.
Сообщается, что главной задачей деятельности антикризисного центра будет оказание помощи медработникам, спасателям, коммунальщикам и сотрудникам, которые поддерживают жизнедеятельность области.
"Площадка антикризисного центра объединит и скоординирует усилия благотворительных фондов, предпринимателей и властей, для всесторонней помощи тем, кто сейчас спасает здоровье и жизнь нашего общества", - сообщил председатель Киевской ОГА.
Он отметил, что власть решает организационные вопросы создания центра, а в течение суток станет известно о деталях работы антикризисного центра.
"Будет сообщено расположение антикризисного центра, адрес, контактные телефоны, источники информирования людей, график работы", - сказал Володин.
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Напомним, в Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района.
С начала 2020 года на Киевщине зафиксировали 65 летальных случаев вследствие пневмонии.
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