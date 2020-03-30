В Херсоне нет и десятка аппаратов ИВЛ, которые можно использовать при короновирусе

В Херсоне на "тайном заседании" врачи пожаловались на отсутствие аппаратов ИВЛ

Фото: Herson Week

В Херсоне на "тайном заседании" врачи пожаловались на отсутствие аппаратов ИВЛ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Herson Week.

На закрытом, почти тайном заседании комиссии по вопросам медицины, мэр города Владимир Миколаенко и три главные врачи херсонских больниц обсудили готовность к противостоянию вирусу.

Так, стало известно, что в больницах Херсона нет и десятка аппаратов ИВЛ, которые можно использовать при короновирусе, а те, что есть - старые и задействованы при выхаживании недоношенных младенцев.

По информации Национальной службе здоровья, в Херсоне должно быть 5 аппаратов ИВЛ, а в целом в Херсонской области 72 аппараты.

Стоит напомнить, что не так давно из городского бюджета выделяли 10 млн грн на закупку систем защиты медикам, включая маски и камуфлированные костюмы. Кроме того, на эти средства закупят и дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. А на внеочередной сессии Херсонского облсовета депутаты поддержали выделении 22 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Также в области должно появиться 28 аппаратов искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии. На портале публичных закупок Рrozorro указано, что аппараты приобретены для Коммунального некоммерческого предприятия "Херсонская областная инфекционная больница им. Г. И. Горбачевского" Херсонского областного совета.

Закупка проведена в ООО "ОПТІМЕД-СЕРВИС" на сумму 19 млн 600 тыс. гривен.

Стоит напомнить, что 28 марта, с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в очень тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

Он отметил, что отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса. По словам Короленко, в настоящее время соответствующие службы выявляют всех контактных лиц умершего, чтобы в случае подтверждения диагноза оперативно отреагировать.

Напомним, что в Херсонской области определили и проверили всех лиц, которые контактировали с больным на коронавирус.

Как ранее сообщалось, на Херсонщине обнаружили первый в области случай заболевания коронавирусом y жительницы г. Геническ.