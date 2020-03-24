Фонд нардепа Игоря Палицы будет доставлять продукты малообеспеченным жителям Волыни

В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины

В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины

Об этом сообщает советник городского головы Игорь Полищук на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Основная цель центра - прием телефонных обращений, предоставление консультаций, обеспечение коммуникации и в критических случаях - оказание помощи льготным категориям граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах путем доставки продуктовых наборов.

"Луцкий городской совет и Фонд народного депутата Игоря Палицы" Только вместе "заключили договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Фонд безвозмездно обеспечит необходимые для работы оперативного центра продуктовые наборы для дальнейшей доставки гражданам из числа льготных категорий", - сообщает Игорь Полищук.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям... Опубліковано Ihor Polishchuk Понеділок, 23 березня 2020 р.

Временный оперативный центр начинает работу с 24 марта и работает до особого распоряжения.

Телефон "горячей линии" временного оперативного центра - 20-30-03 со стационарного телефона или 0332 20-30-03 с мобильного.

Временный оперативный центр работает ежедневно без перерыва и выходных с 08:30 до 17:30.

В оперативном центре одновременно работают 5 специалистов, будут принимать телефонные звонки и предоставлять консультации гражданам из числа льготных категорий, а волонтеры из числа работников городского совета, которые будут осуществлять, в случае необходимости, выезд к заявителю домой и доставку продуктовых наборов.

Во избежание случаев мошенничества и оказания помощи действительно тем, кто в ней нуждается, специалисты центра будут проверять льготный статус заявителя и тщательно проверять другие обстоятельства, указанные заявителем.

Напомним, сегодня на Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)