Фонд нардепа Игоря Палицы будет доставлять продукты малообеспеченным жителям Волыни
Об этом сообщает советник городского головы Игорь Полищук на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Основная цель центра - прием телефонных обращений, предоставление консультаций, обеспечение коммуникации и в критических случаях - оказание помощи льготным категориям граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах путем доставки продуктовых наборов.
"Луцкий городской совет и Фонд народного депутата Игоря Палицы" Только вместе "заключили договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Фонд безвозмездно обеспечит необходимые для работы оперативного центра продуктовые наборы для дальнейшей доставки гражданам из числа льготных категорий", - сообщает Игорь Полищук.
У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям...Опубліковано Ihor Polishchuk Понеділок, 23 березня 2020 р.
Временный оперативный центр начинает работу с 24 марта и работает до особого распоряжения.
Телефон "горячей линии" временного оперативного центра - 20-30-03 со стационарного телефона или 0332 20-30-03 с мобильного.
Временный оперативный центр работает ежедневно без перерыва и выходных с 08:30 до 17:30.
В оперативном центре одновременно работают 5 специалистов, будут принимать телефонные звонки и предоставлять консультации гражданам из числа льготных категорий, а волонтеры из числа работников городского совета, которые будут осуществлять, в случае необходимости, выезд к заявителю домой и доставку продуктовых наборов.
Во избежание случаев мошенничества и оказания помощи действительно тем, кто в ней нуждается, специалисты центра будут проверять льготный статус заявителя и тщательно проверять другие обстоятельства, указанные заявителем.
Напомним, сегодня на Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала.
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