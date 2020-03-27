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27 марта 2020, 17:04 11

Полтавские бизнесмены выделили 180 млн грн на борьбу с коронавирусом

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27 марта 2020, 17:04 11
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В Полтавской области представители бизнеса выделили 180 млн грн на борьбу с распространением коронавируса для больниц Полтавы и Полтавской области
Фото: adm-pl.gov.ua
В Полтавской области представители бизнеса выделили 180 млн грн на борьбу с распространением коронавируса для больниц Полтавы и Полтавской области

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Это средства защиты для врачей и правоохранителей, медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы для слежения за состоянием пациента и другое оборудование", - сообщил Синегубов.

По его словам, от Всеукраинского благотворительного фонда HELPGROUP Давида Джалагонии область получила систему для амплификации в реальном времени Rotor-Gene Q MDx 5Plex QIAGEN.

С помощью этой системы проводят обследование больных коронавирусом, что позволяет установить пациентам окончательный диагноз, ее стоимость составляет 600 тысяч гривен.

"Были проанализированы все потребности, их предоставили предпринимателям. В зависимости от этих потребностей они закупают необходимое оборудование и средства защиты", - добавил глава Полтавской ОГА.

Он отметил, что предприниматели региона являются лидерами среди других областей по оказанию помощи, и областная власть координирует все действия.

"Также в ближайшее время будут объявлены тендеры для проведения централизованных закупок. Из местных бюджетов на борьбу с COVID-19 выделено более 85 млн грн", - добавил Синегубов.

Напомним, В Полтаве активисты призвали горожан взять под опеку пожилых людей и помочь им организовать быт во время карантина и уберечься от заражения коронавирусом.

Предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок.


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