В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19

В Запорожской области вечером подтвердили 19-й случай заболевания коронавирусом

Фото: ОГА

В Запорожской области вечером подтвердили 19-й случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.

В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Сообщается, что все заболевшие изолированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней степени тяжести.

Кроме того, глава Запорожской ОГА Виталий Туринок рассказал, как в области будут работать специальные пропускные пункты, которые установят на въездах и выездах в Запорожье, Мелитополе и Бердянске. На въезде в Мелитополь с 4 сторон будут установлены пункты в ближайшие сутки.

Так, для контролирования ситуации относительно распространения коронавируса на постах будут останавливать автомобили, а всем пассажирам и водителю измерять температуру тела. Если возникнет потребность, людей будут отправлять на дополнительное обследование.

Стоит напомнить, что в больнице Мелитополя главный врач заразился коронавирусом, а его заместитель в реанимации. По словам Гадомского, его состояние – удовлетворительное, находится на самоизоляции вместе со своей семьей. Коллеги врача, которые с ним контактировали, также находятся на самоизоляции.