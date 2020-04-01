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01 апреля 2020, 19:20 4

В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19

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01 апреля 2020, 19:20 4
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В Запорожской области вечером подтвердили 19-й случай заболевания коронавирусом
Фото: ОГА
В Запорожской области вечером подтвердили 19-й случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.

В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Сообщается, что все заболевшие изолированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней степени тяжести.

Кроме того, глава Запорожской ОГА Виталий Туринок рассказал, как в области будут работать специальные пропускные пункты, которые установят на въездах и выездах в Запорожье, Мелитополе и Бердянске. На въезде в Мелитополь с 4 сторон будут установлены пункты в ближайшие сутки.

Так, для контролирования ситуации относительно распространения коронавируса на постах будут останавливать автомобили, а всем пассажирам и водителю измерять температуру тела. Если возникнет потребность, людей будут отправлять на дополнительное обследование.

Стоит напомнить, что в больнице Мелитополя главный врач заразился коронавирусом, а его заместитель в реанимации. По словам Гадомского, его состояние – удовлетворительное, находится на самоизоляции вместе со своей семьей. Коллеги врача, которые с ним контактировали, также находятся на самоизоляции.


коронавирус Запорожье карантин Мелитополь самоизоляция
В больнице Мелитополя главврач заразился коронавирусом, а его зам в реанимации
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