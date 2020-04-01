В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.
В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Сообщается, что все заболевшие изолированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней степени тяжести.
Кроме того, глава Запорожской ОГА Виталий Туринок рассказал, как в области будут работать специальные пропускные пункты, которые установят на въездах и выездах в Запорожье, Мелитополе и Бердянске. На въезде в Мелитополь с 4 сторон будут установлены пункты в ближайшие сутки.
Так, для контролирования ситуации относительно распространения коронавируса на постах будут останавливать автомобили, а всем пассажирам и водителю измерять температуру тела. Если возникнет потребность, людей будут отправлять на дополнительное обследование.
Стоит напомнить, что в больнице Мелитополя главный врач заразился коронавирусом, а его заместитель в реанимации. По словам Гадомского, его состояние – удовлетворительное, находится на самоизоляции вместе со своей семьей. Коллеги врача, которые с ним контактировали, также находятся на самоизоляции.
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