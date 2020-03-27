В Николаевской области распределили свыше 109 млн грн на борьбу с коронавирусом

Депутаты Николаевского областного совета согласовали распределение 109 млн 205 тыс. грн на борьбу с коронавирусом

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Депутаты Николаевского областного совета согласовали распределение 109 млн 205 тыс. грн на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области не могут "поделить" деньги на борьбу с коронавирусом. Мнение руководства Николаевского областного совета и Николаевской ОГА в вопросе выделения средств не совпадали, на фоне чего разгорелись политические баталии.

И вот сегодня , 27 марта, на внеочередной сессии Николаевского облсовета депутаты утвердили изменения в бюджет области на 2020 год.

Стоит отметить, что сессия областного совета проходила на повышенных тонах и со скандалами. Во время обсуждения депутаты не могли договориться, какой документ принимать за основу: предложенный Николаевской ОГА или проект подготовленный главой Николаевского областного совета.

В результате длительного обсуждения за основу взяли проект ОГА, а после проголосовали за внесение правок. Так, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, проектом решения предлагается 72 млн 853,045 тыс. грн направить управлению охраны здоровья и управлению гражданской защиты, а также 36 млн 352 тыс. грн засчет свободных остатков областного бюджета направить на сферу охраны здоровья.

За решение проголосовало 33 депутата.

В документе, который опубликован в издании НикВести 36 млн 352 тыс. грн распределят следующим образом:

- выделить Николаевской областной инфекционной больнице 14,3 млн на 4 аппарата ИВЛ, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 2 монитора пациента, переносной рентгенаппарат, лекарства, ремонт реанимации;

- 2 млн грн будет выделено на анализатор ПЦР для проведения анализов высокой точности на коронавирус;

- 1 млн грн на расходные материалы для тестов ПЦР;

- 2 млн грн на перевозку медиков к больницам и домой;

- 10 млн грн на доплату медикам;

- 1 млн грн на перевозку лиц, которым необходима процедура гемодиализа;

- 2 млн грн на покупку средств индивидуальной защиты для полицейских;

- 4 млн грн на средства дезинфекции и маски для коммунальной больницы области (по 200 тысяч на каждую).