В Николаевской области распределили свыше 109 млн грн на борьбу с коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области не могут "поделить" деньги на борьбу с коронавирусом. Мнение руководства Николаевского областного совета и Николаевской ОГА в вопросе выделения средств не совпадали, на фоне чего разгорелись политические баталии.
И вот сегодня , 27 марта, на внеочередной сессии Николаевского облсовета депутаты утвердили изменения в бюджет области на 2020 год.
Стоит отметить, что сессия областного совета проходила на повышенных тонах и со скандалами. Во время обсуждения депутаты не могли договориться, какой документ принимать за основу: предложенный Николаевской ОГА или проект подготовленный главой Николаевского областного совета.
В результате длительного обсуждения за основу взяли проект ОГА, а после проголосовали за внесение правок. Так, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, проектом решения предлагается 72 млн 853,045 тыс. грн направить управлению охраны здоровья и управлению гражданской защиты, а также 36 млн 352 тыс. грн засчет свободных остатков областного бюджета направить на сферу охраны здоровья.
За решение проголосовало 33 депутата.
В документе, который опубликован в издании НикВести 36 млн 352 тыс. грн распределят следующим образом:
- выделить Николаевской областной инфекционной больнице 14,3 млн на 4 аппарата ИВЛ, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 2 монитора пациента, переносной рентгенаппарат, лекарства, ремонт реанимации;
- 2 млн грн будет выделено на анализатор ПЦР для проведения анализов высокой точности на коронавирус;
- 1 млн грн на расходные материалы для тестов ПЦР;
- 2 млн грн на перевозку медиков к больницам и домой;
- 10 млн грн на доплату медикам;
- 1 млн грн на перевозку лиц, которым необходима процедура гемодиализа;
- 2 млн грн на покупку средств индивидуальной защиты для полицейских;
- 4 млн грн на средства дезинфекции и маски для коммунальной больницы области (по 200 тысяч на каждую).
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