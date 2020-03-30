"Эпицентр" помог инфекционистам Хмельницкого
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Про Захид.
Хмельницкая областная больница получила палатный рентген-аппарат DIG-1100, который дает возможность проводить исследования непосредственно в изоляционном боксе транспортируя пациента, а также ларингоскопы и инфузионные насосы. Врачей обеспечили защитными костюмами, очками, масками, респираторами и дезинфицирующими средствами.
Ранее "Эпицентр" передал Хмельницкому областному лабораторному центру современное оборудование для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), что дает возможность выявить Covid-19 - амплификатор Real-time CFX-96 Touch.
На этой неделе ожидается поступление в Украину первых 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, заказанных компанией "Эпицентр". Их в первую очередь получат инфекционные больницы, принимающих больных. Вторая партия поступит в конце апреля. Сроки поставок третьей партии пока согласовываются.
В "Эпицентре" подчеркнули, что помощь получат все областные центры Украины. Основатели компании "Эпицентр" Александр и Галина Гереги создали оперативный штаб, который находится в постоянном контакте с местными властями и реагирует на потребности регионов, обеспечивая врачей масками, респираторами и дезинфицирующими средствами. Для этого "Эпицентр" сформировал первый транш фонда в размере 150 млн грн.
Напомним, Хмельницкая область получила партию тестов и медицинских средств из Китая.
Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:50 30 марта Львовская область: цены на продовольственные товары выросли от 11 до 30%
- 18:43 30 марта Коронавирус в Украине: появился тревожный прогноз
- 18:38 30 марта Емец обвинил в своей отставке Супрун
- 18:30 30 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:28 30 марта "Эпицентр" помог инфекционистам Хмельницкого
- 18:22 30 марта Накнопкодавили: в Николаевском облсовете могут аннулировать решение о выделении денег на борьбу с коронавирусом
- 17:27 30 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:30 30 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств