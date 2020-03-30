"Эпицентр" помог инфекционистам Хмельницкого

Группа компаний "Эпицентр" передала Хмельницкой инфекционной больнице медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

Группа компаний "Эпицентр" передала Хмельницкой инфекционной больнице медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Про Захид.

Хмельницкая областная больница получила палатный рентген-аппарат DIG-1100, который дает возможность проводить исследования непосредственно в изоляционном боксе транспортируя пациента, а также ларингоскопы и инфузионные насосы. Врачей обеспечили защитными костюмами, очками, масками, респираторами и дезинфицирующими средствами.

Ранее "Эпицентр" передал Хмельницкому областному лабораторному центру современное оборудование для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), что дает возможность выявить Covid-19 - амплификатор Real-time CFX-96 Touch.

На этой неделе ожидается поступление в Украину первых 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, заказанных компанией "Эпицентр". Их в первую очередь получат инфекционные больницы, принимающих больных. Вторая партия поступит в конце апреля. Сроки поставок третьей партии пока согласовываются.

В "Эпицентре" подчеркнули, что помощь получат все областные центры Украины. Основатели компании "Эпицентр" Александр и Галина Гереги создали оперативный штаб, который находится в постоянном контакте с местными властями и реагирует на потребности регионов, обеспечивая врачей масками, респираторами и дезинфицирующими средствами. Для этого "Эпицентр" сформировал первый транш фонда в размере 150 млн грн.

Напомним, Хмельницкая область получила партию тестов и медицинских средств из Китая.

Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.

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