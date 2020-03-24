В Криничанской ОТГ организовали бесплатную доставку лекарств и продуктов пожилым людям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Так, пожилые люди могут предоставить список самого необходимого. Представители религиозных конфессий, предприниматели, просто неравнодушные волонтеры все приобретут и бесплатно принесут им домой. Оплатить нужно будет только сумму в чеке. Таким образом громада пытается защитить тех, кто в группе риска.
Напомним, 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области. На дорогах заработали контрольно-пропускные пункты, и начали курсировать автомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать условия карантина.
В Днепре два случая заболевания коронавирусом, в Украине - 97.
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