Скандал в Одесской больнице: главврач готовится к коронавирусу силами волонтеров

В Одесской области разгорелся скандал после заявления медиков областного клинического медицинского центра, которые рассказали о полной неподготовленности к наплыву пациентов с коронавирусом

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В Одесской области разгорелся скандал после заявления медиков областного клинического медицинского центра, которые рассказали о полной неподготовленности к наплыву пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews.

Медицинские работники рассказали, что руководитель медцентра Вадим Шухтин, подавая данные в Национальную службу здоровья Украины, сильно преувеличил количество врачей и аппаратов ИВЛ. Так, вместо заявленных 19 анестезиологов в больнице работают всего шестеро. Проблема и с количеством младшего медперсонала, так как большинство уволилось. Сейчас работает всего 4 медсестры и 2 санитарки. В статистике Национальной службой здоровья Украины указано 10 аппаратов ИВЛ. В наличии их семь, четыре из которых были предоставлены благотворителями.

В очередной раз понимаю что БФ "Корпорация Монстров" Скорая Волонтерская Помощь и Катерина Ножевникова единственная наша помощь, спасение, мозг и шанс на жизнь, будущее нашего города ... Главное чтоб были здоровы и не отпускали руки... Спасибо врачам из больницы, вы не побоялись, сказали правду и вы настоящие врачи и люди! У меня вопрос... Когда введут расстрелы за коррупцию и за распространение лживой информации среди населения в СМИ? Опубліковано Viktoria Kuzmina Вівторок, 31 березня 2020 р.

Всю ситуацию усугубляет то, что клинический медицинский центр стал опорным по госпитализации пациентов с COVID-19 и должен быть подготовлен на все 100%.

В связи с этим Одесская ОГА совместно с Министерством здравоохранения Украины решили проверить представленные документы по обеспеченности медицинскими кадрами и аппаратурой.

По данным, которые подаются руководством медучреждения в Одесскую ОГА, на 31 марта в больнице работает более 100 сотрудников, а в наличии должны быть следующие средства индивидуальной защиты:

- 12 тысяч респираторов;

- 1 тысяча хирургических масок;

- 1750 защитных перчаток;

- 150 многоразовых защитных очков;

- 60 защитных костюмов.

После проверки главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что это медицинское учреждение не было определено как госпитальная база для приема и лечения пациентов С COVID-19. Клинический медцентр просто попал в "расширенный список" больниц, которые могут принимать больных коронавирусом. Сейчас же он не принимает пациентов с подозрением на COVID-19.

А вот с наличием необходимых средств индивидуальной защиты еще необходимо разобраться.

"Руководство медицинского учреждения инициировало закупки. Но так как на ринках дефицит средств индивидуальной защиты, закупки не состоялись", - написал в своем Facebook Ляшко.

Касательно медицинских работников, то по словам Ляшко, их будут "находить" по мере необходимости.

"Касательно медицинских работников. Будем усиливать при необходимости. Завтра в больнице будет работать группа эпидемиологов, которая проведет подробный инструктаж касательно маршрута пациента и как перепрофилировать другие отделения медицинского учреждения для лечения больных с коронавирусной инфекцией", -добавил он и призвал медиков по всем вопросам обращаться в первую очередь к руководству больниц и областных управлений здраоохраниения.

Не видит проблем в работе медцентра и сам главврач Вадим Шухтин. В комментарии изданию "Думская" он заявил, что его подчиненные не знают полной картины.

"Мы получили 12 тысяч респираторов. Костюмов будет около 200, это для работы в грязной зоне. Скорее всего, информация, которая прозвучала от сотрудников, некомпетентна. Они озвучили то количество, которое приняли на отделение", — сказал главный врач.

В то же время стоит отметить, что те самые 12 тысяч респираторов класса FFP2 больнице передали волонтеры из "Корпорации монстров".

Руководитель БФ Катерина Ножевникова ежидневно отчитывается на своей странице в соцсети Facebkook о том, какую помощь передают больницам.

По ее словам, за счет благотворителей в Одесском областном клиническом медицинском центре установлено четыре аппарата ИВЛ (своих у учреждения было три - ред.), два кислородных концентратора, оплачена установка кислородной цистерны стоимость 575 тысяч гривен.

Кроме того, медучреждение получило пятнадцать тысяч перчаток, три бесконтактных термометра, 2 км марли, 150 штук защитных очков, 1000 костюмов третьего уровня защиты, 800 респираторов с клапаном для реанимаций и 500 защитных щитков. Также установлено 120 кроватей и закуплена бытовая техника для общежития врачей.

Благотворители помогают не только данному медицинскому центру. В Отделения патологии областного роддома (опорный по Одесской области), где уже есть пациентка с подозрением на коронавирус передали: 98 одноразовых костюма, 5 щитков и 20 очков с масками, 44 хирургических халата, а также 5 респираторов ffp2 без клапана - 250 шт и с клапаном 50 шт. Помогли и 20 литрами дезсредства, перчатками и пеленками.

Ранее сотрудникам скорой раздали 1800 пар очков. В городскую больницу №5. передали 50 пар очков, 100 защитных костюмов, 4 тыс. перчаток., респираторы ffp2с клапаном — 150 шт. и 150 л дезсредства.

Детской городской больнице №3 передали 160 пар очков, 400 респираторов, 55 л дезсредства, 2 бесконтактных термометра, 240 штук подкладных пеленок, 250 защитных костюмов, 3 тыс. бахил.

Еврейской больнице волонтеры передали 20 тыс. перчаток, 90 л дезсредства, 300 защитных костюмов, 160 пар очков, два бесконтактных термометра, 3 тыс. бахил, 480 штук подкладных пеленок и столько же взрослых памперсов.

Для опорной больницы г. Измаила волонтеры от меценатов передали 500 литров дезсредства, средства гигиены.

Напомним, что у сотрудника департамента обращений граждан Одесского городского совета 1 апреля диагностировали коронавирус.