В Одессе оставят 10 маршрутов и введут спецпропуска на проезд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Кроме того, через три дня в общественный транспорт будут пускать лишь граждан со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.
"В ближайшие три дня появятся пропуска, мы уже заказали их, и они будут розданы департаментам мэрии. Те начнут распространять их среди предприятий, которые они курируют. К примеру, если журналист захочет получить такой пропуск, то должен обратиться в департамент информации горсовета", - рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.
Проверять их пока обяжут водителей, но департамент транспорта обратился в полицию с просьбой выделить сотрудников, которые займутся этой работой.
Кроме того, муниципалитет решил сократить городскую автобусную сеть, оставив только десять маршрутов: №146, 121, 214, 232, 127, 242, 165, 191, 220 и 201.
"При этом в работу двух последних вносятся изменения, они оба будут проходить через Косовскую улицу, где располагаются подразделения мэрии", — сказал чиновник.
По словам Александра Илько, перевозчикам поставили задачу выдерживать интервал между автобусами в пять-семь минут, поэтому количество автобусов увеличат.
Напомним, что прокурор одной из прокуратур Одессы заболел коронавирусом - на днях у него поднялась температура и его отвезли в Киев.
Ранее сообщалось, что в Одессу прибыл спецсамолет из Киева с тестами на коронавирус.
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