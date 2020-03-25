Ивано-Франковская область получила медицинские средства для борьбы с коронавирусом
Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.
Ивано-Франковская область получила из государственного резерва партию медицинских средств для борьбы с распространением COVID-19. Помощь будет распределена между всеми учреждениями первичного и вторичного звена системы здравоохранения области.
"Сегодня получили 350 тысяч медицинских масок, два аппарата искусственной вентиляции легких, 20 дыхательных аппаратов, также пульсоксиметры, инвазивные насосы. Мы надеемся, что благодаря таким поставкам, финансовой поддержке из местных бюджетов и от благотворителей нам удастся обеспечить больницы необходимыми средствами защиты и инвентарем", - отметил в.и.о. председателя областной государственной администрации Виталий Федорив.
Ивано-Франковская область также получила гуманитарную помощь из Китая – экспресс и лабораторные тесты для выявления коронавируса.
Напомним, Закарпатье получило медицинскую помощь из Китая. Быстрые и высокоточные тесты на COVID-19, респираторы и костюмы безопасности розприділять между лечебными учреждениями области.
Во Львовской области распределили полученную из Китая помощь. Из Китая получили два вида тестов на COVID-19, маски и биокостюмы.
Тернополь получил тест-системы для выявления COVID-19 из Китая. Из Китая получили два вида тестов для ПЦР и тесты для экспресс-диагностики.
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