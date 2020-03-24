Харьковщина ожидает аппараты ИВЛ, которые застряли на границе с Польшей

Приобретенные для медицинских учреждений Харьковской области аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) задержали на границе с Польшей

Фото: unsplash

Приобретенные для медицинских учреждений Харьковской области аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) задержали на границе с Польшей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

"Инцидент произошел через принятые Евросоюзом меры по ограничению экспорта медицинского оборудования. Оборудование было оплачено, но не было учтено, что Польша не является страной-производителем ИВЛ-аппаратов. Через ее территорию осуществляется транзит медоборудования", - рассказал во время заседания антикризисного штаба по противодействию коронавируса глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, к решению этого вопроса подключились народные депутаты Украины.

По данным ОГА, в медучреждениях области имеется 133 аппараты ИВЛ, в областном центре - 163 аппараты. 23 марта Харьков получил 5 швейцарских аппаратов.

Напомним, что из-за "коронавирусного" чиновника в Харьковском облсовете провели дезинфекцию.

Напомним, что вечером 20 марта обнаружили куронавирус у жены заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории, которая вернулась из Франции, но в Харьков не приезжала.

Позже госпитализировали и ее мужа. Через несколько дней стало известно, что Владимир также больной на коронавирус. При этом после возвращения из Европы он приезжал в Харьков и ходил на работу в облсовет. Семья Скоробагачей лечится в киевской клинике.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).