13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 16:44 1

Мэр Николаева просит президента запретить поднимать цены на продукти в магазинах

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 16:44 1
Читайте також українською мовою
Городской голова Николаева Александр Сєнкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением на время карантина ввести мораторий на повышение цен на продовольствие
Фото: горсовет Никоалева
Городской голова Николаева Александр Сєнкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением на время карантина ввести мораторий на повышение цен на продовольствие

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

"В последнее время в Николаеве и в других городах Украины имеет место стремительное неконтролируемое повышение цен на продовольствие и товары первой необходимости. Рынки закрыты, а сети супермаркетов и объекты розничной торговли диктуют свою ценовую политику. Обращаюсь с предложением на время карантина ввести мораторий на повышение цен. В сегодняшних условиях повышение стоимости продуктов является недопустимым", - написал Сєнкевич.

Он также отметил, что в нынешней ситуации, когда часть людей осталась без заработка, такую ситуацию можно расценить как мародерство.

Напомним, что на Николаевщине районная больница объявила сбор пожертвований, чтобы купить аппарат ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус карантин Александр Сенкевич
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »