Мэр Николаева просит президента запретить поднимать цены на продукти в магазинах
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
"В последнее время в Николаеве и в других городах Украины имеет место стремительное неконтролируемое повышение цен на продовольствие и товары первой необходимости. Рынки закрыты, а сети супермаркетов и объекты розничной торговли диктуют свою ценовую политику. Обращаюсь с предложением на время карантина ввести мораторий на повышение цен. В сегодняшних условиях повышение стоимости продуктов является недопустимым", - написал Сєнкевич.
Он также отметил, что в нынешней ситуации, когда часть людей осталась без заработка, такую ситуацию можно расценить как мародерство.
Напомним, что на Николаевщине районная больница объявила сбор пожертвований, чтобы купить аппарат ИВЛ.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов, необходимых при пневмониях.
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