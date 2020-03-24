Мэр Николаева просит президента запретить поднимать цены на продукти в магазинах

Городской голова Николаева Александр Сєнкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением на время карантина ввести мораторий на повышение цен на продовольствие

Фото: горсовет Никоалева

Городской голова Николаева Александр Сєнкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением на время карантина ввести мораторий на повышение цен на продовольствие

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