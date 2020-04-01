Одесская ОГА заинтересовалась медцентром, руководство которого обмануло относительно имеющейся аппаратуры и персонала
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.
Стоит напомнить, что сотрудники медицинского центра рассказали, что количество врачей и аппаратов ИВЛ сильно преувеличена и вместо заявленных 19 анестезиологов в больнице работают всего шестеро. Кроме того, вместо 10 аппаратов ИВЛ, в наличии их шесть.
В связи с этим Одесская ОГА совместно с Национальной службой здравоохранения проверяет соответствие представленных документов по обеспеченности медицинскими кадрами и аппаратами ИВЛ. Данные обещают обнародовать в течение суток.
Глава ОГА подчеркнул, что главный врач ставил свою электронную цифровую подпись и должно отвечать за предоставляемые данные.
"Руководитель несет юридическую ответственность за достоверность представленных данных", - заявил Куцый.
По данным, которые ежедневно подаются руководством медучреждения к Одесской ОГА, на 31 марта в больнице работает более 100 сотрудников, а в наличии должны быть следующие средства индивидуальной защиты:
- 12 тысяч респираторов;
- 1 тысяча хирургических масок;
- 1750 защитных перчаток;
- 150 многоразовых защитных очков;
- 60 защитных костюмов.
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