Одесская ОГА заинтересовалась медцентром, руководство которого обмануло относительно имеющейся аппаратуры и персонала

Одесская ОГА обещает проверить информацию относительно обеспечения Одесского областного клинического медицинского центра, который включили в первую волну опорных учреждений по борьбе с COVID-19

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Одесская ОГА обещает проверить информацию относительно обеспечения Одесского областного клинического медицинского центра, который включили в первую волну опорных учреждений по борьбе с COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего.

Стоит напомнить, что сотрудники медицинского центра рассказали, что количество врачей и аппаратов ИВЛ сильно преувеличена и вместо заявленных 19 анестезиологов в больнице работают всего шестеро. Кроме того, вместо 10 аппаратов ИВЛ, в наличии их шесть.

В связи с этим Одесская ОГА совместно с Национальной службой здравоохранения проверяет соответствие представленных документов по обеспеченности медицинскими кадрами и аппаратами ИВЛ. Данные обещают обнародовать в течение суток.

Глава ОГА подчеркнул, что главный врач ставил свою электронную цифровую подпись и должно отвечать за предоставляемые данные.

"Руководитель несет юридическую ответственность за достоверность представленных данных", - заявил Куцый.

По данным, которые ежедневно подаются руководством медучреждения к Одесской ОГА, на 31 марта в больнице работает более 100 сотрудников, а в наличии должны быть следующие средства индивидуальной защиты:

- 12 тысяч респираторов;

- 1 тысяча хирургических масок;

- 1750 защитных перчаток;

- 150 многоразовых защитных очков;

- 60 защитных костюмов.