Пожертвования от меценатов и благотворителей принимаются на счета двух общественных организаций - городского благотворительного фонда "Милосердие" и ОО "Волонтерское движение Буковины", входящих в волонтерский штаб

Пожертвования от меценатов и благотворителей принимаются на счета двух общественных организаций - городского благотворительного фонда "Милосердие" и ОО "Волонтерское движение Буковины", входящих в волонтерский штаб

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, пишет RegioNews.

Сообщается, что из бюджета общины Черновцов на борьбу с коронавируса уже направлено почти 49 млн гривен. Из них более 28,5 млн грн медикам на оборудование, лекарства, средства защиты. 18,5 млн грн аккумулировано в резервном фонде, на время карантина остановлено все капитальные расходы.

"Но только бюджетных средств недостаточно для оперативного обеспечения всем необходимым врачей, которые ежедневно подвергают себя опасности. Поддержки также нуждаются люди из зоны риска - одинокие черновчане пожилого возраста, люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, одинокие матери, многодетные семьи. Для концентрации усилий всех неравнодушных городской волонтерский штаб объявил благотворительный сбор средств. За эти средства в первую очередь будут покупать зас бы защиты, оборудование для медиков, продукты, лекарства для тех черновчан из зоны риска, кто не способен о себе позаботиться ", - говорится в сообщении.

Для сбора средств от меценатов, благотворителей на борьбу с коронавирусом, помощь медикам, людям из группы риска открыты специальные счета в государственных банках - Ощадбанке и Приватбанка.

Предпринимателей, всех неравнодушных призывают стать благотворителями и объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса.

Все поступления на благотворительные счета и отчеты о потраченных средствах будут публичными. Их сможет контролировать община.

Благотворительные счета:

Получатель: Черновицкий городской благотворительный фонд "Милосердие", ЕГРПОУ 33466186

Ощадбанк, МФО 356334:

- UA773563340000026004301153100 (для вкладов в рублях)

- UA533563340000026033300018325 (для вкладов в иностранной валюте)

По состоянию на утро 25 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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Получатель: ОО "Волонтерское движение Буковины"; ЕГРПОУ 39197921

Приватбанк, МФО 356282 UA313562820000026002051614911 (для вкладов в рублях)

Назначение платежа: на борьбу с коронавирусом, помощь медикам, людям из группы риска