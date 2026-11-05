В Житомирской области прямо на трассе перевернулся трактор

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

40-летний водитель грузовика Iveco ехал в направлении Ровно. Он столкнулся с трактором Беларус с полуприцепом. В результате столкновения трактор перевернулся. В результате ДТП 40-летний водитель трактора был госпитализирован.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства полицейские изъяли. В настоящее время продолжается установление причин и обстоятельств ДТП", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.