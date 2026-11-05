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05 ноября 2026, 23:20

В Житомирской области прямо на трассе перевернулся трактор

05 ноября 2026, 23:20
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Фото: Нацполиция
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Авария произошла 5 ноября около 00:25 на автодороге Киев – Чоп, близ села Победы. Правоохранители устанавливают обстоятельства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

40-летний водитель грузовика Iveco ехал в направлении Ровно. Он столкнулся с трактором Беларус с полуприцепом. В результате столкновения трактор перевернулся. В результате ДТП 40-летний водитель трактора был госпитализирован.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства полицейские изъяли. В настоящее время продолжается установление причин и обстоятельств ДТП", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.

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