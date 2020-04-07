Львовская область: когда и где разместят КПП

Ночью со среды на четверг на всех выездах из области заработают контрольно-пропускные пункты

Фото: Пограничная служба

Ночью со среды на четверг на всех выездах из области заработают контрольно-пропускные пункты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Новое постановление Кабмина, что вышло 2 апреля, устанавливает более жесткие правила карантина, в частности относительно перевозок. Запретили и городские перевозки.

Единственным законным способом перевозок станут специальные регулярные рейсы, которые будут осуществлятся по отдельным договорам и будут согласованы с патрульной полицией.

"Основными условиями таких перевозок будет количество сидячих мест и наличие масок у всех путешествующих. Также новое постановление Кабмина регулирует необходимость установки контрольно-пропускных пунктов на границе области. Вчера состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая согласовала установку КПП", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

14 – 20 пунктов установят на всех выездах из Львовской области в сторону Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. КПП будут на всех дорогах, предусмотрено как стационарные, так и мобильные пункты. Блокпосты заработают в ночь со среды на четверг.

В составе таких пунктов будут представители полиции, ГСЧС, Нацгвардии, медики и представители органов местного самоуправления.

Медицинские представители будут проводить температурный скрининг и в случае повышенной температуры, подозрения на коронавирус, реагировать должным образом.

Читайте также: Обсервация, изоляция или имитация?- главы облсоветов резко высказались об обсервации прибывших из-за границы. Председатели Волынской, Закарпатской и Львовской областных советов поинтересовались у руководителей государства, где, как и за какие средства они должны размещать на обязательную обсервацию тысячи граждан, которые возвращаются из-за границы из стран Европы.

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).