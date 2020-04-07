Львовская область: когда и где разместят КПП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
Новое постановление Кабмина, что вышло 2 апреля, устанавливает более жесткие правила карантина, в частности относительно перевозок. Запретили и городские перевозки.
Единственным законным способом перевозок станут специальные регулярные рейсы, которые будут осуществлятся по отдельным договорам и будут согласованы с патрульной полицией.
"Основными условиями таких перевозок будет количество сидячих мест и наличие масок у всех путешествующих. Также новое постановление Кабмина регулирует необходимость установки контрольно-пропускных пунктов на границе области. Вчера состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая согласовала установку КПП", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
14 – 20 пунктов установят на всех выездах из Львовской области в сторону Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. КПП будут на всех дорогах, предусмотрено как стационарные, так и мобильные пункты. Блокпосты заработают в ночь со среды на четверг.
В составе таких пунктов будут представители полиции, ГСЧС, Нацгвардии, медики и представители органов местного самоуправления.
Медицинские представители будут проводить температурный скрининг и в случае повышенной температуры, подозрения на коронавирус, реагировать должным образом.
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Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.
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