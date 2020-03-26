Владелец черновицкой фирмы "Квиты-Центр" подарил оборудование областной детской больнице
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС
Оборудование передали инфекционном отделении Черновицкой областной детской клинической больницы, где находятся инфицированные коронавирусом дети и их матери.
Оно поможет отслеживать состояние пациентов, в том числе больных коронавирусом.
Иван Васечко рассказал, что с начала непростой эпидситуации хотел помочь медикам.
"Я обратился на горячую линию по коронавирусау и сказал, что хочу пожертвовать деньги больницам. Там меня направили к медикам, которые и порекомендовали закупить оборудование, которое им необходимо. Заказали все в Киеве. Сейчас цены на медицинское оборудование выросли почти на 80%. Если в декабре кардиомонитор и пульсоксиметр можно было бы приобрести за 50 тысяч гривен, то сегодня оно стоит около 100 тысяч гривен ", - говорит предприниматель.
Также Иван Васечко сообщил, что ожидает следующую партию оборудования из Китая и уже в начале апреля передаст его медикам.
"Хочу, чтобы как можно больше предпринимателей приобщались и помогали нашим врачам в такое непростое время. И пусть в массе негативных новостей появится несколько положительных", - сказал Иван Васечко.
Также в Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом
Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.
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