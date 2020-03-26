Владелец фирмы "Квиты-Центр" Иван Васечко за собственные средства приобрел кардиомонитор и пульсоксиметр на общую сумму почти 100 тысяч гривен

Фото: ИА АСС

Владелец фирмы "Квиты-Центр" Иван Васечко за собственные средства приобрел кардиомонитор и пульсоксиметр на общую сумму почти 100 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС

Оборудование передали инфекционном отделении Черновицкой областной детской клинической больницы, где находятся инфицированные коронавирусом дети и их матери.

Оно поможет отслеживать состояние пациентов, в том числе больных коронавирусом.

Иван Васечко рассказал, что с начала непростой эпидситуации хотел помочь медикам.

"Я обратился на горячую линию по коронавирусау и сказал, что хочу пожертвовать деньги больницам. Там меня направили к медикам, которые и порекомендовали закупить оборудование, которое им необходимо. Заказали все в Киеве. Сейчас цены на медицинское оборудование выросли почти на 80%. Если в декабре кардиомонитор и пульсоксиметр можно было бы приобрести за 50 тысяч гривен, то сегодня оно стоит около 100 тысяч гривен ", - говорит предприниматель.

Также Иван Васечко сообщил, что ожидает следующую партию оборудования из Китая и уже в начале апреля передаст его медикам.

"Хочу, чтобы как можно больше предпринимателей приобщались и помогали нашим врачам в такое непростое время. И пусть в массе негативных новостей появится несколько положительных", - сказал Иван Васечко.

Также в Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом

Черновицкий бизнесмен, бывший депутат городского совета Олег Охотский выделил один миллион гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и полицейских на Буковине.

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