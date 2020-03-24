Ивано-Франковск: мэр и его замы отдадут месячную зарплату на тесты и аппараты ИВЛ
Об этом рассказал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время онлайн-отчета о ситуации с коронавирусом, информирует RegioNews.
"Мы приняли непопулярное решение. Я и мои заместители, а также начальники управлений следующий месяц будут работать за собственный счет. Две недели за свой счет будут работать сотрудники исполкома", - сообщил мэр.
По его мнению это хороший пример, чтобы получить средства на закупку 100 тыся тест-систем на COVID-19 и 10 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Оперативно о карантине (24.03.2020/ 16:00)Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 24 марта 2020 г.
Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на COVID-19, 65-летняя женщина была из пригородного села Чукалевка.
В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории Ивано-Франковской области.
Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.
Изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершией от коронавируса. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.
В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса.
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