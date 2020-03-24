Ивано-Франковск: мэр и его замы отдадут месячную зарплату на тесты и аппараты ИВЛ

Городской глава, его заместители и начальники управлений месяц будут работать без зарплаты, работники исполкома - две недели

Тесты на коронавирус. Фото: Львовская ОГА

Городской глава, его заместители и начальники управлений месяц будут работать без зарплаты, работники исполкома - две недели

Об этом рассказал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время онлайн-отчета о ситуации с коронавирусом, информирует RegioNews.

"Мы приняли непопулярное решение. Я и мои заместители, а также начальники управлений следующий месяц будут работать за собственный счет. Две недели за свой счет будут работать сотрудники исполкома", - сообщил мэр.

По его мнению это хороший пример, чтобы получить средства на закупку 100 тыся тест-систем на COVID-19 и 10 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Оперативно о карантине (24.03.2020/ 16:00) Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 24 марта 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на COVID-19, 65-летняя женщина была из пригородного села Чукалевка.

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