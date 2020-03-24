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24 марта 2020, 15:37 2

На Волыни открыли благотворительный счет для противодействия коронавирусу

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24 марта 2020, 15:37 2
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На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса
Фото: Страница Волынской ОГА в Facebook
На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса

Об этом сообщает управление информационной политики и цифровой трансформации облгосадминистрации, пишет RegioNews.

Волынская областная организация Общества Красного Креста Украины открыла благотворительный счет, на который все неравнодушные граждане могут переводить средства для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.

Реквизиты:
Получатель: Волынская областная организация Общества Красного Креста Украины
ЕГРПОУ 02940115

Р/UA +163034400000026009055501924

В АО КБ "Приватбанк"

Назначение платежа:
Благотворительная помощь для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна перерахувати кошти для запобігання виникнення і поширення...

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Понеділок, 23 березня 2020 р.

Напомним, сегодня на Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала.

В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.

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