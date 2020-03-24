На Волыни открыли благотворительный счет для противодействия коронавирусу
Об этом сообщает управление информационной политики и цифровой трансформации облгосадминистрации, пишет RegioNews.
Волынская областная организация Общества Красного Креста Украины открыла благотворительный счет, на который все неравнодушные граждане могут переводить средства для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.
Реквизиты:
Получатель: Волынская областная организация Общества Красного Креста Украины
ЕГРПОУ 02940115
Р/UA +163034400000026009055501924
В АО КБ "Приватбанк"
Назначение платежа:
Благотворительная помощь для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.
На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна перерахувати кошти для запобігання виникнення і поширення...Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Понеділок, 23 березня 2020 р.
Напомним, сегодня на Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала.
В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.
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