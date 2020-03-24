На Волыни открыли благотворительный счет для противодействия коронавирусу

На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса

Фото: Страница Волынской ОГА в Facebook

На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса

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