Vodafone выделит 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Украине

Средства будут использованы на покупку оборудования, систем тестирования, препаратов, расходных материалов для защиты врачей, оказание качественной медицинской помощи

Фото: страница компании в Facebook

Средства будут использованы на покупку оборудования, систем тестирования, препаратов, расходных материалов для защиты врачей, оказание качественной медицинской помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vodafone Украина.

Ранее компания выделила средства на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Киеве, Львове, Харькове, Житомире и Луцке.

Для поддержания местных бюджетов руководство Vodafone Украины приняло решение отказаться от налоговых льгот в поддержку бизнеса.

На время карантина компания предоставила своим клиентам бесплатный безлимитный доступ к мессенджерам и социальным сетям. А также доступ к ряду развлекательно-образовательных сервисов компании - сериалам, книгам, детскому клубу и тому подобное.

Напомним, в Ивано-Франковске мэр и его замы отдадут месячную зарплату на тесты и аппараты ИВЛ. Городской глава, его заместители и начальники управлений месяц будут работать без зарплаты, работники исполкома - две недели.

ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких

Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.

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