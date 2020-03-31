Vodafone выделит 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vodafone Украина.
Ранее компания выделила средства на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Киеве, Львове, Харькове, Житомире и Луцке.
Для поддержания местных бюджетов руководство Vodafone Украины приняло решение отказаться от налоговых льгот в поддержку бизнеса.
На время карантина компания предоставила своим клиентам бесплатный безлимитный доступ к мессенджерам и социальным сетям. А также доступ к ряду развлекательно-образовательных сервисов компании - сериалам, книгам, детскому клубу и тому подобное.
Напомним, в Ивано-Франковске мэр и его замы отдадут месячную зарплату на тесты и аппараты ИВЛ. Городской глава, его заместители и начальники управлений месяц будут работать без зарплаты, работники исполкома - две недели.
ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких
Во Львовской области 5 предприятий перешли на пошив костюмов и масок. Львовские предприниматели шьют защитные маски, костюмы, закупают оборудование для больниц для противодействия COVID-19.
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