Николаевский горсовет отдал в пользование медикам собственный автопарк
Об этом говорится на сайте горсовета, передает RegioNews.
Так, медикам передадут служебные автомобили, закрепленные за руководителями отдельных структурных подразделений и районных администраций.
"На аппаратном совещании поручил руководителям администраций и отдельным подразделениям отдать автомобили в пользование медикам. Это хорошая идея, сейчас стараемся ее реализовать. Нужно еще найти водителей и топливо. Этим вопросом занимается мой заместитель Юрий Андриенко, - рассказал мэр Николаева.
Александр Сенкевич также сообщил о договоренности со службой такси "uklon" относительно подвоза медиков на работу. Городским заведениям здравоохранения передадут 200 промокодов. Сотрудничество будет продолжаться и впредь, на все время карантина.
Ранее сообщалось, что На Николаевщине медики районной больницы отдали однодневную зарплату на приобретение аппарата ИВЛ.
Кроме того, мэр Николаева просит президента запретить поднимать цены на продовольствие.
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