В Хмельницком вместо автобусов закупят медицинское оборудование

На внеочередной сессии Хмельницкого городского совета депутаты внесли изменения в бюджет на 2020 год, которыми средства на закупку автобусов направляются на приобретение медицинского оборудования

Фото: Shutterstock

На внеочередной сессии Хмельницкого городского совета депутаты внесли изменения в бюджет на 2020 год, которыми средства на закупку автобусов направляются на приобретение медицинского оборудования

.