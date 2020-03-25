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25 марта 2020, 17:59

В Хмельницком вместо автобусов закупят медицинское оборудование

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25 марта 2020, 17:59
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На внеочередной сессии Хмельницкого городского совета депутаты внесли изменения в бюджет на 2020 год, которыми средства на закупку автобусов направляются на приобретение медицинского оборудования
Фото: Shutterstock
На внеочередной сессии Хмельницкого городского совета депутаты внесли изменения в бюджет на 2020 год, которыми средства на закупку автобусов направляются на приобретение медицинского оборудования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Хмельницкий городской совет.

Решением сессии средства в сумме 19 млн 850 тысяч грн, которые были запланированы на приобретение автобусов в лизинг, перераспределили на медицину. Их получат Хмельницкая городская больница и Хмельницкий перинатальный центр.

За полученные средства планируется приобрести новые кровати, медикаменты, оборудование для реанимации, а также оплатить коммунальные платежи.

Напомним, Хмельницкая область получила партию тестов и медицинских средств из Китая.

Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.

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