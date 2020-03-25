В Хмельницком вместо автобусов закупят медицинское оборудование
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Хмельницкий городской совет.
Решением сессии средства в сумме 19 млн 850 тысяч грн, которые были запланированы на приобретение автобусов в лизинг, перераспределили на медицину. Их получат Хмельницкая городская больница и Хмельницкий перинатальный центр.
За полученные средства планируется приобрести новые кровати, медикаменты, оборудование для реанимации, а также оплатить коммунальные платежи.
Напомним, Хмельницкая область получила партию тестов и медицинских средств из Китая.
Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины получил аппарат для диагностики коронавируса.
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